Phấn đấu tháo gỡ "thẻ vàng" sau lần thanh tra thứ 5 của EC vào tháng 10 sắp tới

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh – Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Cửa Lò.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An



Theo thống kê, hiện nay cả nước có 85.987 tàu cá, trong đó có gần 71 nghìn chiếc đã đăng ký; đã công bố hạn ngạch giấy phép tại vùng khơi giai đoạn 2024 -2029 là 29.552 giấy phép. Số lượng tàu cá từ 15 m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) 28.512/28.953 tàu cá, đạt 98,5%.

Thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác từ sau đợt thanh tra lần thứ 4 đến nay đã được chặt chẽ hơn trước; chưa phát hiện thêm các lô hàng xuất khẩu sang thị trường Châu Âu vi phạm IUU.

Công tác thực thi pháp luật, xử lý các hành vi khai thác IUU tại một số địa phương quyết liệt hơn trước; đã khởi tố 11 vụ hình sự, đang điều tra 03 vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Công tác điều tra, xác minh, xử lý hành vi vi phạm về ngắt kết nối VMS, khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài đã được tăng cường hơn trước. Từ sau đợt thanh tra lần thứ 4 đến nay, đã xử phạt 2.877 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản với tổng số tiền trên 93 tỷ đồng; trong đó xử phạt vi phạm liên quan đến VMS trên 21 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài tiếp tục diễn biến phức tạp, gia tăng hơn trước. Từ đầu năm 2024 đến này đã xảy ra 55 vụ/378 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý, tăng 21 tàu/139 ngư dân so với cùng kỳ năm 2023.

Đăng ký tàu cá được cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia mới đạt khoảng 82,5% (70.935/85.987 tàu), cấp Giấy phép khai thác thủy sản còn hạn mới đạt 67% (47.516/70.935 tàu).

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An



Tại tỉnh Nghệ An, hiện có 3.630 tàu thuyền khai thác thủy sản, trong đó, tàu cá thuộc diện phải đăng ký là 2.733 chiếc, số tàu đã được đăng ký đạt 93,52%. Số tàu đã đăng kiểm là 1.349 tàu đạt 86,7%, số tàu đã cấp phép 2.335 tàu đạt 91,35%, số tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình là 1.046 tàu, đạt 97,85%. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung xử lý tàu cá không cập cảng bốc dỡ thủy sản theo quy định, tàu cá khai thác sai vùng, tàu cá mất kết nối VMS. Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2024, tỉnh Nghệ An đã xử phạt 183 vụ, với số tiền trên 3 tỷ đồng gấp 3,7 lần so năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hiện nay cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thuỷ sản, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo nhưng đến nay Thẻ vàng của Liên minh Châu Âu đối với khai thác thủy sản đã kéo dài 7 năm nay vẫn chưa được “gỡ”.

Theo Thủ tướng Chính phủ, những vi phạm hiện nay còn tồn tại là do việc tổ chức và thực thi pháp luật ở các cấp, các ngành không nghiêm, không thực hiện đúng quy định pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước khi để xảy ra vi phạm IUU theo tinh thần của Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư.

Đặt ra mục tiêu, sau lần thanh tra thứ 5 của EC phải “gỡ” được Thẻ vàng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành. Trong đó, Bộ NN&PTNT thành lập Tổ công tác để kiểm tra công tác phòng, chống IUU; tham mưu Chính phủ xử lý nghiêm các tổ chức vi phạm; chuẩn bị các phương án để chuẩn bị đón Đoàn thanh tra của EC thời gian sắp tới.

Các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác quản lý đội tàu, đăng ký, đăng kiểm, cấp Giấy phép khai thác thủy sản, xử lý dứt điểm tàu cá 03 không; điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, ngắt, gửi, vận chuyển VMS trái phép được phát hiện từ đầu năm 2023 đến nay, đảm bảo có kết quả, số liệu minh chứng cụ thể. Tạo sinh kế cho người dân; chuyển từ đánh bắt thủy sản sang nuôi trồng thủy sản.

Kiểm soát chặt chẽ ngay từ bờ, kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, lực lượng chức năng có liên quan không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong thực thi công vụ, dung túng, tiếp tay cho hành vi khai thác IUU để tàu cá vi phạm khai thác IUU ra vào cảng, xuất nhập bến tham gia hoạt động khai thác thủy sản…

Chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị, tăng cường tuyên truyền về các giải pháp tháo “gỡ” Thẻ vàng của EC đến các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan truyền thông báo chí tăng cường tuyên truyền, biểu dương những mô hình tốt, cách làm hay trong tháo “gỡ” Thẻ vàng của EC…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn