Phấn đấu cơ bản hoàn thành Chương trình xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo trước ngày 30/6/2025

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo Ban Chỉ đạo các địa phương.

Quang cảnh cuộc họp

Cuộc họp được tổ chức nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy việc thực hiện để đảm bảo hoàn thành mục tiêu Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn trước ngày 31/7/2025.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đức Thành báo cáo việc triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 1838 tỉnh cho biết thời gian qua, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình; đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng và sửa chữa nhà; tiếp tục phối hợp vận động, kêu gọi các nguồn lực để triển khai thực hiện chương trình; thực hiện giải ngân kinh phí; tổng hợp, đề xuất bổ sung kinh phí đối ứng (đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững); tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện.

Tổng nhu cầu cần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn toàn tỉnh là 20.922 hộ (trong đó, xây mới 14.437 hộ, sửa chữa 6.485 hộ) giảm 715 hộ so với thời điểm trước ngày 18/01/2025 (21.637 hộ).

Tính đến ngày 03/6/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành xây mới và sửa chữa 18.952 căn (gồm 13.113 căn xây mới, 5.839 căn sửa chữa), đạt 90,58% so với tổng nhu cầu 20.922 căn. Như vậy, số nhà cần xây mới và sửa chữa còn lại trên toàn tỉnh là 1.970 căn (gồm 1.325 căn xây mới và 645 căn sửa chữa), trong đó có 1.001 nhà ở của đối tượng người có công. Trong số 1.970 căn nhà còn lại đã có 1.393 căn khởi công (chiếm 70,71%); còn lại 577 căn chưa khởi công (chiếm 29,29%), số này các địa phương đang tích cực phối hợp với các hộ gia đình thực hiện.

Đ/c Nguyễn Hoài An – Bí thư Huyện ủy Con Cuông báo cáo việc triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn

Đặc biệt, trong số 577 căn chưa khởi công có 73 hộ dân đồng bào người Đan Lai tại Bản Khe Búng và Bản Cò Phạt (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông), trước đó theo báo cáo của Ban Chỉ đạo huyện Con Cuông là không thể thực hiện được, vì liên quan nhiều lý do như: Đất đai chưa hợp pháp, giao thông đi lại khó khăn, giá cả vật liệu và nhân công thực hiện rất cao…Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất tại cuộc họp, Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Hoài An cho biết, 73 hộ dân tại Bản Khe Búng và Bản Cò Phạt có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khó khăn hiện nay là liên quan đến giao thông đi lại nhất là vào mùa mưa bão sẽ làm cho việc vận chuyển thiết bị, vật liệu khó khăn đi kèm với đó là chi phí vật liệu tăng lên rất nhiều; đồng thời thực tế ở các địa bàn này thiếu nhân công xây dựng. “Đây là trường hợp đặc biệt của đặc biệt, nên xin phép lùi thời gian hoàn thành sau ngày 31/7/2025” – Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Hoài An đề xuất.

Đ/c Hà Xuân Quang - Bí thư Huyện ủy Diễn Châu nêu lên những khó khăn trong triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn

Là địa phương có số lượng nhà phải xây dựng còn rất lớn (153 căn nhà), Bí thư Huyện ủy Diễn Châu Hà Xuân Quang cho biết mặc dù đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng qua rà soát nhiều lượt số lượng giảm, nhiều trường hợp cứ thấy có chủ trương là đăng ký nhưng sau đó về bàn bạc với gia đình, điều kiện thực tế của gia đình và không có nhu cầu thực hiện... nên đã làm đơn rút khỏi danh sách. Theo rà soát mới nhất, 153 gia đình này cam kết sẽ thực hiện khởi công xây dựng trong tháng 6/2025...

Đ/c Nguyễn Thị Bình – Bí thư Huyện ủy Yên Thành cho biết 94 nhà ở cho người có công sẽ khởi công trong tháng 6 và chậm nhất là tháng 7/2025

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang trao đổi về đề xuất xây dựng nhà mẫu của huyện Con Cuông

Tại cuộc họp, các địa phương cũng đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh cho chủ trương bổ sung kinh phí hỗ trợ để thực hiện theo nhu cầu của tình hình thực tế. Có những trường hợp gia đình người có công đã sửa chữa, xây dựng nhà trước khi có Chương trình, nay có đề nghị được hỗ trợ kinh phí của Chương trình...

Như vậy, đến thời điểm hiện nay, thị xã Hoàng Mai là địa phương đầu tiên hoàn thành Chương trình vào tháng 5 vừa qua. Theo đăng ký trước ngày 30/6/2025, 13 địa phương sẽ hoàn thành Chương trình, gồm: Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Nghi Lộc, Anh Sơn, Thái Hòa, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Quỳ Hợp.

06 địa phương còn lại là Diễn Châu, Thanh Chương, Thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Yên Thành, Con Cuông đăng ký hoàn thành trước ngày 31/7/2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ghi nhận và đánh giá cao việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo các cấp trong triển khai thực hiện Chương trình thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy biểu dương thị xã Hoàng Mai là địa phương đầu tiên hoàn thành Chương trình nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh nhật Bác. Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao 13 địa phương cam kết hoàn thành trước ngày 30/6/2025; đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng của 06 địa phương còn lại đăng ký hoàn thành trước ngày 31/7/2025.

Đặt trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, có nhiều việc rất khó; chia sẻ khó khăn, vướng mắc với các địa phương, nhất là một số địa phương đặc thù, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu Ban Chỉ đạo các địa phương tập trung quyết liệt để hoàn thành số nhà còn lại, tiếp tục vận động hỗ trợ từ mỗi người dân trong cộng đồng “có sức, giúp sức, có của giúp của” để hoàn thành Chương trình theo tiến độ đặt ra và cơ bản hoàn thành Chương trình trước ngày 30/6/2025. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngay khi Chính quyền cấp huyện kết thúc, các đồng chí lãnh đạo cấp huyện vẫn phải chịu trách nhiệm triển khai thực hiện công việc để hoàn thành Chương trình.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý với những trường hợp thuộc danh sách được hỗ trợ vì lý do khách quan chưa thể thực hiện khởi công trong thời gian này cần phải nghiên cứu, xem xét để đảm bảo quyền lợi của những trường hợp thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể từng Sở, ngành, đơn vị liên quan; đồng thời trao đổi, trả lời về một số nội dung kiến nghị của địa phương.

Trong đó, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trong hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Chương trình; tham mưu kịp thời những vấn đề địa phương đề xuất để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức tổng kết Chương trình toàn tỉnh, biểu dương khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có tinh thần làm việc cũng như kết quả tốt để lan tỏa.

Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp đôn đốc các địa phương thực hiện giải ngân, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, nhất là các các chương trình sử dụng nguồn ngân sách; phối hợp giải quyết vướng mắc các vấn đề liên quan đến đất đai, đặc biệt tạo điều kiện cho các hộ dân đồng bào Đan Lai ở bản Cò Phạt, bản Khe Búng, huyện Con Cuông được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 15/6/2025.

Sở Nội vụ, Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục tham mưu tháo gỡ vướng mắc, khó khăn thực hiện các chính sách liên quan đến đối tượng đặc thù, người có công, đối tượng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục kêu gọi thêm nguồn lực để thực hiện Chương trình, nhất là nguồn lực hỗ trợ thêm cho vùng miền núi, vùng sâu vùng xa.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh dành thời gian quan tâm chỉ đạo, nắm bắt tình hình địa bàn phụ trách để cùng với địa phương hoàn thành Chương trình đúng tiến độ đề ra.

“Đây là việc làm hết sức có ỹ nghĩa, chúng ta đã triển khai thực hiện đến thời điểm này với nhiều kết quả rất tích cực. Thời gian còn lại rất ngắn, rất mong các đồng chí tập trung thực hiện hoàn thành Chương trình rất có ý nghĩa này” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn