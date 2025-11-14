Phân cấp mạnh mẽ quản lý Khoa học & Công nghệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được ủy quyền hơn 50 nhiệm vụ quan trọng

Việc ủy quyền lần này nhằm cụ thể hóa tinh thần của các Nghị định mới ban hành của Chính phủ, đặc biệt là Nghị định số 132/2025/NĐ-CP và Nghị định số 133/2025/NĐ-CP quy định về phân định và phân quyền trong quản lý nhà nước của Bộ KH&CN. Theo Quyết định 3605/QĐ-UBND, Giám đốc Sở KH&CN được ủy quyền thực hiện tổng cộng hơn 50 nhiệm vụ quan trọng, trước đây thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Việc chuyển giao này được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn mới.

Tăng cường quản lý Tần số vô tuyến điện và An toàn bức xạ

Trong lĩnh vực Tần số vô tuyến điện, Sở KH&CN được ủy quyền thực hiện 20 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ này tập trung vào việc cấp, gia hạn, cấp đổi và sửa đổi, bổ sung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện. Các đối tượng được hưởng lợi trực tiếp từ sự phân cấp này là cộng đồng sử dụng phương tiện nghề cá, các đài vô tuyến điện nghiệp dư và các đài tàu hoạt động tuyến nội địa. Cụ thể, Giám đốc Sở có thẩm quyền cấp Giấy phép cho các đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá căn cứ theo quy định tại Nghị định số 63/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 28 của Nghị định số 133/2025/NĐ-CP. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với một tỉnh có bờ biển dài như Nghệ An, giúp ngư dân nhanh chóng hoàn tất thủ tục liên quan đến thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn trên biển. Bên cạnh đó, Sở KH&CN cũng được ủy quyền cấp Giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư, góp phần thúc đẩy các hoạt động khoa học kỹ thuật và thông tin liên lạc phi thương mại tại địa phương.

Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân được ủy quyền 11 nhiệm vụ, tập trung vào các công việc bức xạ phức tạp và có yêu cầu kỹ thuật cao. Giám đốc Sở KH&CN sẽ có thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cũng như tiếp nhận khai báo thiết bị bức xạ. Các thiết bị này bao gồm các máy móc chuyên dụng trong y tế và an ninh như thiết bị chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET (PET/CT), tích hợp với SPECT (SPECT/CT) và các thiết bị phát tia X dùng trong phân tích huỳnh quang, nhiễu xạ tia X, soi kiểm tra an ninh. Việc phân cấp quản lý này đảm bảo công tác kiểm soát an toàn bức xạ được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Hỗ trợ phát triển Sở hữu trí tuệ và Kiểm soát chất lượng

Đối với Sở hữu trí tuệ, Sở KH&CN được ủy quyền thực hiện 13 nhiệm vụ liên quan đến việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN trong các mảng dịch vụ quan trọng: Đánh giá, định giá và tư vấn về sở hữu trí tuệ. Thẩm quyền này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào thị trường dịch vụ sở hữu trí tuệ tại Nghệ An, giúp bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ của doanh nghiệp và nhà khoa học một cách hiệu quả hơn, từ đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế địa phương.

Trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở KH&CN được ủy quyền thực hiện 14 nhiệm vụ. Đây là lĩnh vực thiết yếu để đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa và hỗ trợ xuất nhập khẩu. Các nhiệm vụ được ủy quyền bao gồm: Thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP; chứng nhận chuẩn đo lường cho các phương tiện đo nhóm 2; và các thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 cho chuyên gia tư vấn độc lập. Sự chủ động của Sở KH&CN sẽ giúp kiểm soát chất lượng thị trường tốt hơn và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, góp phần nâng cao uy tín sản phẩm hàng hóa của tỉnh.

Quyết định ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và kéo dài đến hết ngày 01/3/2027. UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cụ thể cho Giám đốc Sở KH&CN. Theo đó, Giám đốc Sở phải tổ chức thực hiện đúng nội dung được ủy quyền theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về kết quả thực hiện, đồng thời chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong quá trình triển khai.

Quyết định 3605/QĐ-UBND được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực quản lý chuyên ngành và phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Tác giả: PQ

Nguồn tin: nghean.gov.vn