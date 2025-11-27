Phân bổ hơn 232 tỷ phát triển giáo dục đào tạo cho đồng bào miền núi Nghệ An

Thông tin cho biết, chỉ trong năm 2023 và 2024, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ký các quyết định "Về việc giao kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi".

Giáo viên giảng dạy học sinh tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở Chiêu Lưu (Nghệ An) được đầu tư bảng trượt 3 tấm là loại bảng gồm 3 tấm: hai tấm bảng hai bên được thiết kế cố định và một tấm bảng ở giữa có thể di chuyển được. Loại bảng này có ưu điểm là tăng không gian viết, mở rộng kết hợp với tivi, màn hình tương tác, tối ưu không gian phòng học. Ảnh: Quốc Huy

Cụ thể, giao kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm năm 2023 là 841,021 tỷ đồng, trong đó phân bổ cho lĩnh vực phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là hơn 135 tỷ đồng.

Chi tiết các hạng mục của Dự án 5 được triển khai, phân bổ cho Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số gần 25 tỷ đồng, ở 8 huyện miền núi Nghệ An có đồng bào dân tộc sinh sống.

Riêng chi cho tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số là gần 15 tỷ đồng, cho 15 cơ quan, đơn vị và huyện thị trong toàn tỉnh.

Đối với Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi với số tiền hơn 79 tỷ đồng.

Về phần đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình trong năm 2023 được cấp kinh phí gần 17 tỷ đồng.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Trung học Cơ sở Mai Sơn, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An cũng được đầu tư hàng trăm triệu đồng mỗi năm để mua sắm, bổ sung trang thiết bị dạy học. Ảnh: Quốc Huy

Đến năm 2024, chương trình này được Trung ương bố trí nguồn vốn là 801,478 tỷ đồng, trong đó, ngân sách được phân bổ cho lĩnh vực phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là gần 98 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phân bổ để sử dụng ở 4 nội dung giống như năm 2023 của tiểu dự án này.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện huy động và lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện Chương trình theo nội dung và nguyên tắc quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022, số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ- CP, việc lồng ghép các nguồn vốn phải đảm bảo theo Luật ngân sách Nhà nước, 3 có cùng mục tiêu, đối tượng thụ hưởng, nội dung hoạt động và được thực hiện trên cùng một địa bàn cấp huyện, cấp xã của chương trình mục tiêu quốc gia và phù hợp với các văn bản quy định liên quan.

Việc huy động và lồng ghép tránh chồng chéo, trùng lắp; quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán vốn lồng ghép được thực hiện theo quy định hiện hành.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn