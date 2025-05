Phản ánh bất cập ở biển Cửa Lò: Du khách bức xúc, Tp.Vinh lý giải

Ngày 5/5, thông tin từ Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An, trong 5 ngày nghỉ lễ (30/4 – 1/5), địa phương đã đón và phục vụ hơn 460.000 lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 190.000 lượt khách lưu trú, doanh thu từ du lịch ước đạt 330 tỷ đồng.

Biển Cửa Lò là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ dài vừa qua.

Biển Cửa Lò tiếp tục khẳng định điểm đến trọng điểm của vùng với khoảng 322.000 lượt khách, chiếm 70% tổng lượng du khách đến Tp.Vinh trong dịp lễ.

Cùng với đó, các điểm đến như: VinWonders Cửa Hội, Quảng trường Hồ Chí Minh, đền Quang Trung... cũng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Ngoài các khu vui chơi, nghỉ dưỡng, khu vực trung tâm thành phố cũng sôi động với các hoạt động ẩm thực, mua sắm, giải trí. Các tuyến phố chính liên tục nhộn nhịp khách du lịch check-in, tạo nên không khí sôi động, rộn ràng trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Theo ghi nhận, tình hình an ninh trật tự, an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn Tp.Vinh được đảm bảo tốt, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Mặc dù vậy, tại các dịch vụ miễn phí do UBND Tp.Vinh triển khai tại biển Cửa Lò đã xuất hiện một số tồn tại. Cụ thể, theo phản ánh của du khách, hệ thống tắm miễn phí được lắp đặt dọc bãi biển, tuy nhiên vào lúc cao điểm thì dòng nước yếu, nhỏ giọt.

Theo giới thiệu, mỗi điểm tắm tráng được lắp đặt có từ 3-6 trụ vòi tắm nước ngọt được làm bằng inox, cao khoảng 2m, mỗi trụ có 4 vòi phun có thể đáp ứng 4-6 người tắm cùng lúc. Nhưng thực tế, các điểm tắm tráng này không đủ cung cấp cho du khách.

Bên cạnh đó, các nhà vệ sinh công cộng nằm trong khu vực tắm tráng để người dân sử dụng miễn phí, nhưng lại rất bẩn do không có người thường xuyên dọn dẹp. Theo các du khách phản ánh, ở nơi này cũng không có chỗ gửi đồ, không có phòng thay quần áo.

Ngoài ra, Tp.Vinh cũng sửa chữa, nâng cấp 18 bãi đậu xe công cộng miễn phí. Thế nhưng do không có người quản lý nên các phương tiện đậu lộn xộn, gây ra tình trạng tắc nghẽn.

Nhiều du khách cảm thấy chưa hài lòng khi trải nghiệm các dịch vụ miễn phí tại bãi biển Cửa Lò.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin Tp.Vinh, cho biết, sau khi nhận những thông tin du khách phản ánh, UBND Tp.Vinh đã tiến hành kiểm tra, nhanh chóng khắc phục những tồn tại các dịch vụ miễn phí ở biển Cửa Lò.

Trong đó, Ban quản lý đô thị Tp.Vinh được giao trực tiếp quản lý khu vực lâm viên Quảng trường Bình Minh sẽ liên tục giám sát, sửa chữa các điểm tắm tráng để cho du khách sử dụng.

Ngoài ra, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An là đơn vị tham gia xã hội hóa các hạng mục này cũng thường xuyên duy tu, sửa chữa, nâng cấp, chỉnh trang các hạng mục công cộng được tài trợ đầu tư để đảm bảo đồng bộ, hài hòa với cảnh quan chung của bãi biển, đầy đủ công năng sử dụng, quy mô đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động du lịch biển Cửa Lò năm 2025.

Trung tâm văn hoá và truyền thông Tp.Vinh cũng đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền cho các du khách giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức dùng hệ thống nước sạch miễn phí bằng việc khoá lại sau khi tắm.

"Do lượng du khách đổ về biển Cửa Lò trong kỳ nghỉ vừa qua quá đông nên mới xảy ra tình trạng trên. Để tránh xảy ra tình trạng này, chúng tôi cũng đang tham mưu với thành phố ban hành các cơ chế quản lý và vận hành hợp lý cho các dịch vụ miễn phí, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để xây dựng hình ảnh du lịch Nghệ An ngày càng chuyên nghiệp và thân thiện hơn", ông Vinh nói.

Tp.Vinh sẽ tăng cường vệ sinh làm sạch bãi biển để du khách có những trải nghiệm đáng nhớ.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; các cơ sở lưu trú du lịch, khu du lịch nghiêm túc thực hiện giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. Vì vậy, cho đến thời điểm hiện nay chưa có phản ánh về việc "chặt chém" giá cả ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn ở biển Cửa Lò.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn