Ousmane Dembele giành Quả bóng vàng 2025

Dembele là chủ nhân của Quả bóng vàng 2025 - Ảnh: REUTERS

Đây là kết quả nằm trong dự đoán của giới chuyên môn, truyền thông và người hâm mộ. Ousmane Dembele (28 tuổi) trở thành ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng 2025 sau mùa giải bùng nổ cùng Paris Saint-Germain (PSG).

Anh là nhân tố quan trọng nhất, góp công lớn giúp PSG giành cú ăn ba lịch sử (Champions League, Ligue I và Cúp quốc gia Pháp).

Ở mùa bóng 2024-2025, Dembele ghi 33 bàn, đóng góp 13 kiến tạo trên mọi đấu trường. Đây là thành tích cá nhân ấn tượng nhất sự nghiệp của ngôi sao này.

Giai đoạn cuối "cuộc đua" Quả bóng vàng 2025, Dembele có phần chững lại khi gặp chấn thương và chỉ cùng PSG về nhì tại FIFA Club World Cup 2025.

Tuy nhiên, các đối thủ của Dembele như Lamine Yamal, Mohamed Salah, Raphinha... đều không có thêm điểm cộng khi vắng mặt tại FIFA Club World Cup 2025.

Dembele đến dự lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 cùng gia đình - Ảnh: REUTERS

Phát biểu trên bục nhận Quả bóng vàng 2025, Dembele nói: "Đây là một năm tuyệt vời của tôi với PSG. Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện trong sự nghiệp trước khi đứng ở đây".

Dembele thừa nhận sự căng thẳng khi bước lên bục nhận giải và cảm ơn tất cả mọi người.

"PSG là một gia đình của tôi, điều tôi có thể cảm nhận ngay khi đặt chân đến đây" - Dembele nói. Chân sút 28 tuổi cũng gửi lời cảm ơn đến chủ tịch CLB PSG, đồng đội và CĐV đã hỗ trợ anh trong suốt thời gian qua.

Chân sút của PSG nói tiếp: "Danh hiệu cá nhân này với tôi là thành quả của cả tập thể đã cùng nhau chiến đấu".

Dembele là cầu thủ người Pháp thứ sáu giành Quả bóng vàng - Ảnh: REUTERS

Dembele kể lại sự gian khổ trong sự nghiệp, hành trình vươn lên và trở thành chủ nhân Quả bóng vàng 2025. Dembele kết thúc bài phát biểu trong nước mắt khi nhắc đến mẹ anh - người là động lực và luôn ở cạnh chân sút này trong những khoảnh khắc khó khăn nhất sự nghiệp.

Sau đó MC chương trình đã mời mẹ của Dembele bước lên sân khấu. Bà Fatimata Dembélé cũng rất xúc động ôm lấy cậu con trai và nghẹn ngào khi đứng cạnh Quả bóng vàng.

Với việc giành Quả bóng vàng 2025, Dembele trở thành cầu thủ người Pháp thứ sáu sở hữu danh hiệu cao quý này sau Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) và Karim Benzema (2022).

Bóng đá Pháp có 8 Quả bóng vàng, vươn lên vị trí số 1, sánh ngang thành tích với Argentina trong danh sách những quốc gia có nhiều Quả bóng vàng nhất.

Về đích ở vị trí thứ 2 trong cuộc đua giành Quả bóng vàng là cầu thủ trẻ Lamine Yamal (Barca/Tây Ban Nha). Yamal đã có mùa giải 2024-2025 ấn tượng khi đóng góp 18 bàn thắng và 25 kiến tạo, góp công lớn giúp Barcelona giành cú ăn ba quốc nội.

Quả bóng vàng (Ballon D'or) là giải thưởng do tạp chí France Football tổ chức, nhằm vinh danh những cá nhân, tập thể và HLV xuất sắc mùa giải 2024-2025. Theo công bố của France Football, Quả bóng vàng được chọn dựa trên ba tiêu chí: phong độ cá nhân, thành tích tập thể và tinh thần fair-play. 50 nhà báo từ 50 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng FIFA nam và 50 nhà báo từ 50 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng FIFA nữ sẽ bỏ phiếu chọn ra chủ nhân của Quả bóng vàng. Mỗi nhà báo sẽ chọn ra 10 cầu thủ, chấm điểm từ 15 xuống 1. Người có tổng điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng.

Tác giả: Hoài Dư

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ