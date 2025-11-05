Ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng chiều 5/11, tại Hội nghị Trung ương 14, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất bầu ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban.

Ông Thanh đảm nhiệm cương vị mới thay ông Nguyễn Duy Ngọc đã được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Giang Huy

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh 54 tuổi, thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Tài chính, kế toán, quê Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Ông Thanh từng giữ chức Phó vụ trưởng Kế hoạch tổng hợp, Phó chánh văn phòng, Chánh văn phòng, Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính). Từ năm 2008, ông lần lượt giữ các nhiệm vụ như Phó chủ tịch tỉnh Đăk Lăk; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Cuối năm 2017, ông giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Tháng 8/2020, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tháng 4/2021 đến tháng 7/2022, ông đảm nhiệm vị trí Tổng kiểm toán Nhà nước. Ông Thanh đảm nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội từ tháng 7/2022 đến nay.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Hiện Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 13 Phó chủ nhiệm, gồm các ông Trần Văn Rón, Trần Tiến Hưng, Nguyễn Hồng Lĩnh, Hoàng Văn Trà, Nghiêm Phú Cường, Nguyễn Minh Quang, Hoàng Trọng Hưng, Đinh Hữu Thành, Hà Quốc Trị, Đoàn Anh Dũng, Lê Văn Thành, Nguyễn Mạnh Hùng và bà Trần Thị Hiền.

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm các ông: Võ Thái Nguyên, Hồ Minh Chiến, Nguyễn Văn Hội, Tô Duy Nghĩa, Lê Nguyễn Nam Ninh, Đào Thế Hoằng, Đinh Văn Cường, Trần Văn Phúc, Trịnh Thế Bình và Trần Quốc Bình.

Tác giả: Vũ Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net