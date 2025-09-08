Ông Phạm Đức Ấn làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Tại kỳ họp chuyên đề sáng nay, 81/82 đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có mặt đã bỏ phiếu bầu ông Phạm Đức Ấn, Phó bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu tán thành việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng với ông Lương Nguyễn Minh Triết.

Chủ tịch và các Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Phạm Đức Ấn (thứ ba từ bên phải qua) và ông Lương Nguyễn Minh Triết (thứ ba từ bên trái qua), sáng 8/9. Ảnh: Nguyễn Đông

Ông Phạm Đức Ấn, 55 tuổi, là người kế nhiệm ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Ông Triết giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng mới (sau khi sáp nhập với Quảng Nam) từ ngày 1/7.

Trước đó chiều 6/9, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhận quyết định của Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thay ông Nguyễn Văn Quảng ra Hà Nội làm Phó tổng Thường trực Thanh tra Chính phủ. Ông Phạm Đức Ấn được Ban Bí thư điều động tham gia Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026, ông Phạm Đức Ấn bày tỏ vinh dự, cảm ơn sự tín nhiệm của HĐND thành phố và nhấn mạnh nhận thức rõ những thách thức phía trước. Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trung tâm đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, đồng thời triển khai thành công Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do.

Ông Phạm Đức Ấn phát biểu sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Ông đánh giá Đà Nẵng là địa phương giàu truyền thống, có vị thế tiên phong về kinh tế, văn hóa, xã hội, cùng nhiều lợi thế về địa lý và chính sách. Tân Chủ tịch cam kết cùng lãnh đạo thành phố đoàn kết, đổi mới, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI; bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, chủ quyền biển đảo; phấn đấu đưa GDP giai đoạn 2025 - 2030 đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Ông Ấn cũng kêu gọi sự phối hợp, giám sát và hỗ trợ từ Thành ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH, các cơ quan, đoàn thể, nhân dân và báo chí để cùng xây dựng Đà Nẵng văn minh, hiện đại, trở thành cực tăng trưởng của cả nước.

Ông Phạm Đức Ấn quê xã Thanh Long, huyện Thanh Chương cũ, nay là xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An; trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân Luật kinh tế, cử nhân Tài chính - Ngân hàng, thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng ông Phạm Đức Ấn trên cương vị mới. Ảnh: Nguyễn Đông

Ông Ấn từng giữ nhiều chức vụ, như: Giám đốc Ban Pháp chế, Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên, Phó tổng giám đốc và Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Tổng giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt - Nga; Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng; đại biểu Quốc hội khóa 15.

Tháng 12/2024, Ban Bí thư điều động, phân công ông Ân giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 12/2024, HĐND tỉnh bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

