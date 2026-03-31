Ông Nguyễn Khắc Toàn tái đắc cử chức Chủ tịch UBND TP Huế

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 31-3, HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc kiện toàn lại các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó bí thư Thành ủy Huế, được các đại biểu tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Toàn sinh ngày 19-4-1970, quê quán phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (nay là phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Trình độ chuyên môn cử nhân luật tư pháp, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế, ông Toàn từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của tỉnh Khánh Hòa như Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa…

Đến tháng 11-2025, ông Toàn được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Thành ủy Huế và sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế.

Ông Phạm Đức Tiến (giữa) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP Huế nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: NHẬT LINH

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng đã bầu ông Phạm Đức Tiến (Phó bí thư thường trực Thành ủy Huế) giữ chức Chủ tịch HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Tiến sinh năm 1976, quê quán Hưng Yên, có trình độ thạc sĩ chính trị, cử nhân kinh tế.

Ông từng là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII trước khi được điều động về Huế giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, sau này là TP Huế.

Ông Nguyễn Quang Tuấn và ông Lương Bảo Toàn cũng được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị cũng đã bầu các chức danh Phó chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ mới, gồm các ông Hoàng Hải Minh (Phó chủ tịch UBND TP Huế khóa cũ), Trần Hữu Thùy Giang (Phó chủ tịch UBND TP Huế khóa cũ), Hà Văn Tuấn (Phó chủ tịch HĐND TP Huế khóa cũ) và ông Nguyễn Văn Mạnh (Giám đốc Sở Nội vụ TP Huế).

Tác giả: Nhật Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ