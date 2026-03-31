Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân được bầu chức Chủ tịch HĐND tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu tặng hoa chúc mừng tập thể Thường trực HĐND tỉnh - Ảnh: Cổng TTĐT Lai Châu

Sáng 31-3, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lai Châu tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban thuộc HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Lê Minh Ngân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu - được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bà Tẩn Thị Quế tái đắc cử chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Dương Quốc Hoàn giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, ông Đào Xuân Huyên giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, ông Lê Thanh Hải giữ chức Trưởng Ban Pháp chế và bà Đồng Thị Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Dân tộc.

Ông Hà Quang Trung tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu. Hai ông Tống Thanh Hải và Hà Trọng Hải tiếp tục giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Sĩ Cảnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu, được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu - Ảnh: Cổng TTĐT Lai Châu

Phát biểu tại kỳ họp, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân cam kết tập trung vào 5 nhiệm vụ như quyết sách phải mang tính mở đường và kiến tạo.

HĐND tỉnh sẽ tập trung ban hành các cơ chế, chính sách đột phá nhằm khơi thông mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực từ đất đai, tài nguyên, từ khu vực tư nhân và hợp tác công tư. Ưu tiên xây dựng các nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa, kinh tế dược liệu, du lịch sinh thái và năng lượng tái tạo.

Đồng thời rà soát sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ kịp thời những cơ chế, chính sách không còn phù hợp gây cản trở cho phát triển.

Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ sẽ đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ không dừng lại ở mức độ hỏi - đáp mà phải trở thành diễn đàn để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, truy đến cùng những vấn đề cử tri bức xúc, tồn đọng kéo dài.

Ông Lê Minh Ngân sinh năm 1969, quê Quảng Trị; trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông Ngân từng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (từ tháng 3-2025). Tháng 9-2025, ông Ngân được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Ngân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ