Ông Đỗ Hữu Huy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu ông Đỗ Hữu Huy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: TRUNG TÂN

Chiều 30-3, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có chức danh Chủ tịch UBND tỉnh còn trống.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả, ông Đỗ Hữu Huy (46 tuổi) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Đỗ Hữu Huy hiện là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó ngày 20-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Ngoài ra, kỳ họp này cũng thực hiện bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ mới. Theo đó, bà Hồ Thị Nguyên Thảo (49 tuổi) tiếp tục được bầu giữ chức Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ông Nguyễn Thiên Văn (53 tuổi), Trương Công Thái (57 tuổi) và Đào Mỹ (55 tuổi) tiếp tục được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ mới.

Ông Đỗ Hữu Huy sinh năm 1980, quê quán thành phố Hải Phòng. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Bộ Công Thương như chuyên viên, Phó trưởng phòng, Phó vụ trưởng Vụ châu Phi, Tây Á, Nam Á và Vụ Thị trường châu Á - châu Phi. Ông Đỗ Hữu Huy vừa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: TRUNG TÂN Tháng 11-2018, ông giữ chức Chánh Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đến tháng 4-2022 được giao giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tháng 2-2025, ông được Ban Bí thư điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025; sau đó giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ tháng 7-2025, ông được điều động về công tác tại Đắk Lắk, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Đến ngày 22-1-2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

Tác giả: TRUNG TÂN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ