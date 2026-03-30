Ông Nguyễn Việt Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 30-3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc kiện toàn, bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, với 66/66 phiếu bầu, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng tại kỳ họp, các ông Nguyễn Long Biên, Lê Huyền, Trịnh Minh Hoàng, Trần Hòa Nam, Nguyễn Thanh Hà cũng được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII cũng bầu ra 14 ủy viên UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031,

Ông Nguyễn Việt Hùng sinh năm 1978, quê quán xã Bát Tràng, TP Hà Nội, là cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Ông Nguyễn Việt Hùng từng trải qua các vị trí công tác: Phó tổng giám đốc Tổng công ty HUD (2013-2015), Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng (2015-2018), Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD (2018-2024). Ngày 11-9-2024, ông Nguyễn Việt Hùng được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ngày 27-3-2026, ông Nguyễn Việt Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ