Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, ông Lê Ngọc Quang được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: QUỐC NAM

Sáng 5-10, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã công bố các quyết định chỉ định 62 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 17 người tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ định chức danh Bí thư và 4 Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Theo đó, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

4 Phó bí thư Tỉnh ủy được chỉ định gồm ông Nguyễn Đăng Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Phong, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Trần Vũ Khiêm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính Trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 62 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa 1 - Ảnh: QUỐC NAM

Ông Lê Ngọc Quang (51 tuổi), quê quán xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ông từng giữ chức Phó và Trưởng ban thời sự Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 11-11-2019, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Đến tháng 11-2020, ông giữ chức Phó tổng giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 30-1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Ngọc Quang được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Từ 1-4-2021, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ tháng 11-2024 đến nay, ông Lê Ngọc Quang được điều động bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Sau khi hợp nhất hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, ông Quang tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị mới.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, ông Lê Ngọc Quang xin hứa sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống gương mẫu, lành mạnh, giản dị, gần gũi với quần chúng nhân dân, tiên phong đi đầu trong mọi công việc và nhiệm vụ được giao.

Ông cũng xin hứa nói đi đôi với làm, thường xuyên lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những bức xúc, tồn tại, hạn chế nảy sinh từ thực tiễn.

Cũng tại đại hội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã chuyển 30 tỉ đồng từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức ủng hộ tỉnh Quảng Trị tái thiết, ổn định cuộc sống người dân sau bão số 10.

