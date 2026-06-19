Ông Nguyễn Cao Cường giữ chức Chủ tịch ACV

Thông tin được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19-6.

Dấu ấn từ hàng hóa đến kinh doanh sân bay

Ông Nguyễn Cao Cường sinh năm 1976, quê Bắc Ninh, có trình độ cử nhân tài chính - ngân hàng. Trước khi đảm nhận vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị ACV, ông có hơn 20 năm làm việc trong ngành hàng không, trải qua các lĩnh vực khai thác, dịch vụ hàng hóa, thương mại và quản lý cảng hàng không.

Ông Cường bắt đầu công tác tại Vietnam Airlines từ năm 1999. Trong thời gian làm việc tại hãng hàng không quốc gia, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Trung tâm Kiểm soát khai thác Tân Sơn Nhất, bộ phận đối ngoại và thương mại hàng hóa.

Quá trình này giúp ông tích lũy kinh nghiệm ở cả hoạt động khai thác, dịch vụ và kinh doanh hàng không trước khi chuyển sang điều hành doanh nghiệp chuyên về hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Giai đoạn 2016-2022, ông giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS), một trong những doanh nghiệp khai thác hàng hóa hàng không lớn tại khu vực phía Nam.

TCS cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hóa cho các hãng bay, gắn trực tiếp với hoạt động xuất nhập khẩu, logistics và chuỗi cung ứng qua sân bay Tân Sơn Nhất. Đây cũng là thời kỳ vận tải hàng hóa hàng không ngày càng thể hiện rõ vai trò trong hệ sinh thái sân bay, đặc biệt với các mặt hàng có giá trị cao, yêu cầu thời gian vận chuyển nhanh.

Sau thời gian điều hành TCS, ông Cường trở lại Vietnam Airlines, đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Khai thác sân bay - ASOC, trong giai đoạn 2022-2023.

Từ năm 2023, ông chuyển sang ACV và giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh. Ở vị trí này, ông Cường tham gia điều hành hoạt động khai thác dịch vụ tại các cảng hàng không, phát triển nguồn thu và xử lý một số vấn đề liên quan đến công nợ của các hãng bay với ACV.

Đây là nhóm công việc có ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền, hiệu quả kinh doanh và yêu cầu bảo toàn vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý phần lớn hạ tầng sân bay của Việt Nam.

Bài toán lớn chờ tân Chủ tịch ACV

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ông Cường được biết đến là người dành nhiều sự quan tâm và có những trăn trở về bài toán kết nối giữa sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất.

Tại một diễn đàn do báo Tuổi Trẻ tổ chức, ông nhìn nhận một sân bay dù được đầu tư hiện đại cũng khó phát huy đầy đủ hiệu quả nếu hành khách phải mất nhiều thời gian di chuyển giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất.

Theo ông Cường, khả năng kết nối thuận tiện giữa hai sân bay không chỉ tác động đến trải nghiệm và quyết định lựa chọn chuyến bay của hành khách mà còn ảnh hưởng đến khả năng nối chuyến và phương án tổ chức mạng bay của các hãng hàng không.

Với hàng hóa, kết nối không thuận lợi giữa sân bay, cảng biển, khu công nghiệp và các trung tâm logistics cũng có thể làm giảm lợi thế của một sân bay cửa ngõ.

Vì vậy, Long Thành cần được đặt trong tổng thể mạng lưới giao thông và logistics của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thay vì được nhìn nhận như một công trình riêng lẻ.

ACV hiện quản lý, khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước và đang là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, công trình hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia có tổng vốn đầu tư khoảng 16 tỉ USD.

Ông Cường đảm nhận vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị trong thời điểm ACV phải đồng thời vận hành hệ thống sân bay hiện hữu và chuẩn bị khai thác Long Thành vào cuối năm 2026.

Ngoài yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng và khả năng vận hành của sân bay mới, doanh nghiệp còn phải nâng chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không đang khai thác, mở rộng công suất và gia tăng các nguồn thu ngoài hàng không.

ACV định hướng phát triển mô hình sân bay thông minh, xanh, đồng thời tổ chức hiệu quả dòng hành khách và hàng hóa khi Long Thành đi vào hoạt động.

Tác giả: Công Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ