Ông Keir Starmer lần đầu nói về quyết định rời ghế Thủ tướng Anh

Ông Keir Starmer sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng cho đến khi có người kế nhiệm. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh Euronews ngày 4/7, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi tuyên bố rời nhiệm sở hồi tháng 6, ông Starmer thừa nhận quyết định từ chức không hề dễ dàng. Ông cho biết đã phải cân nhắc đâu là lựa chọn tốt nhất cho bản thân, cho đất nước và cho chính phủ, trước khi đi đến kết luận rằng việc rời nhiệm sở là một quyết định mang tính cá nhân sâu sắc.

Ông Starmer sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng cho đến khi Công đảng lựa chọn người kế nhiệm. Ứng viên tiềm năng là ông Andy Burnham, cựu thị trưởng vùng Greater Manchester, người vừa trở lại Hạ viện sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tại Makerfield hồi tháng 6.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Starmer cũng gửi thông điệp tới người kế nhiệm. Theo ông, thủ tướng tiếp theo của Anh sẽ không thể dành ít thời gian hơn cho ngoại giao và các vấn đề quốc tế, trong bối cảnh những biến động bên ngoài đang ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế trong nước.

Ông Starmer cho rằng trong vài năm qua, xung đột Ukraine và xung đột tại Iran là hai yếu tố có tác động lớn nhất tới chi phí sinh hoạt, thu nhập hộ gia đình và mức sống của người dân Anh. Theo ông, thủ tướng nếu quan tâm đến hóa đơn sinh hoạt của các hộ gia đình thì cũng phải quan tâm đến việc tìm kiếm giải pháp lâu dài cho Ukraine, cũng như theo dõi những diễn biến tại eo biển Hormuz.

Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh ông Starmer từng nhiều lần bị chỉ trích vì dành quá nhiều thời gian cho các chuyến công du và gặp gỡ lãnh đạo nước ngoài. Một số người phản đối cho rằng ông thường xuyên vắng mặt trong nước, trong khi các vấn đề nội địa như chi phí sinh hoạt, dịch vụ công và tăng trưởng kinh tế vẫn gây sức ép lớn lên cử tri.



Trái với ông Starmer, ông Burnham đang xây dựng hình ảnh chính trị tập trung nhiều hơn vào các vấn đề trong nước. Trong nỗ lực giành quyền lãnh đạo Công đảng, ông cam kết chấm dứt mô hình kinh tế nhỏ giọt và chủ nghĩa tân tự do, đồng thời kêu gọi đảng này thay đổi để xây dựng một nền chính trị mới dựa trên đoàn kết và hy vọng.

Ông Burnham từng là nghị sĩ đại diện khu vực Leigh trong giai đoạn 2001 - 2017, trước khi trở thành thị trưởng Greater Manchester. Việc ông trở lại Westminster được xem là bước đi quan trọng trong cuộc đua kế nhiệm ông Starmer, nhất là khi Công đảng đang chịu sức ép phải điều chỉnh thông điệp chính trị sau giai đoạn cầm quyền nhiều biến động.

Những phát biểu mới nhất của thủ tướng sắp mãn nhiệm cho thấy cuộc chuyển giao lãnh đạo trong Công đảng không chỉ xoay quanh nhân sự, mà còn đặt ra câu hỏi về cách chính phủ Anh cân bằng giữa ưu tiên đối nội và các vấn đề quốc tế đang ngày càng chi phối đời sống kinh tế trong nước.

Tác giả: Hải Trần

Nguồn tin: baotintuc.vn