Ông Lê Minh Trí giữ chức Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương

Theo TTXVN, sáng 4-11, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - giữ chức Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê TP.HCM. Ông có trình độ cử nhân an ninh nhân dân, cử nhân luật.

Ông Trí hiện đang là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (từ tháng 8-2024), Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội các khóa XIV và XV.

Quá trình công tác, ông Lê Minh Trí từng giữ chức vụ Phó trưởng phòng tham mưu an ninh, Công an TP.HCM; Phó trưởng phòng A12b, Bộ Nội vụ, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Tháng 4-1992, ông là cán bộ biệt phái cấp hàm Trung tá an ninh, Thư ký Chủ tịch UBND TP.HCM; sau đó làm Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND quận 11, Chủ tịch UBND quận 1, rồi Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Vào tháng 4-2013, ông Trí giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Đến tháng 4-2016, ông được Quốc hội bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau đó, tháng 8-2024, Quốc hội miễn nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và bầu ông Lê Minh Trí giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Nội chính Trung ương hiện có Trưởng ban là ông Phan Đình Trạc. Cùng với ông Lê Minh Trí làm Phó ban thường trực, Ban Nội chính Trung ương còn có các Phó trưởng ban Võ Văn Dũng, Bùi Văn Nghiêm, Lê Hồng Quang, Nguyễn Thanh Hải, Đặng Văn Dũng.

