Ông chủ lâu đài 70 tỷ ở Nghệ An: Thoải mái trong việc cho con tiêu tiền, tiết lộ tiêu chuẩn chọn dâu rể

Đại gia đi lên từ gian khó

Nằm trên quốc lộ 7A, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, tòa lâu đài đồ sộ đang trong quá trình xây dựng của gia đình anh Nguyễn Vĩnh Thoan (SN 1978) thu hút sự chú ý của những người qua đường.

Trên mạng xã hội, hình ảnh của anh Thoan cùng tòa lâu đài được chia sẻ rầm rộ với những tiêu đề: “Bố vợ xây nhà cho con rể” gây tò mò.

Trò chuyện với anh Thoan, vị đại gia người Nghệ An khá gần gũi, thân thiện chia sẻ về những câu chuyện cuộc đời mình. Anh cho biết, bản thân sinh ra trong gia đình nghèo, có 5 anh chị em, anh là con thứ 3. Trong ký ức của anh vẫn còn nhớ những nồi cơm mẹ nấu chỉ có 1 phần gạo, độn 4-5 phần khoai sắn.

Lâu đài nhà anh Thoan bắt đầu xây dựng từ năm 2022, thu hút sự chú ý của mọi người.

Anh Thoan cùng vợ và con gái út bên tòa lâu đài của gia đình.

14 tuổi, anh Thoan nghỉ học đi bươn chải kiếm sống. Anh đi khắp các huyện ở Nghệ An, rồi sang Hà Tĩnh, ra Hà Nội,... làm nghề đổi kem, buôn đồng nát.

Năm 22 tuổi, anh Thoan gặp và nên duyên với vợ là chị Phạm Thị Bình (SN 1980, quê Nghệ An), ở cách nhà anh 60km. Kể về vợ, anh Thoan bảo ngày đó bà xã trắng trẻo, xinh xắn nên anh thích. Rồi cũng là cái duyên cái số, chỉ 3 tháng sau khi quen biết, anh chị tổ chức đám cưới.

Đó thời thời điểm cuối năm 2000, kinh tế còn khó khăn. Anh Thoan, chị Bình chính thức nên duyên vợ chồng bằng một đám cưới đơn giản, bình dân, ấm cúng. Cưới xong, anh Thoan phải đi làm xa nhà liên tục, 5-7 ngày mới về với vợ một lần. Tình cảm vợ chồng trong lúc khó khăn cho đến tận bây giờ vẫn son sắt, vẹn nguyên.

Vợ chồng anh Thoan đến với nhau khi kinh tế còn khó khăn.

Dù trong lúc còn nghèo khó hay đến khi khá giả, tình cảm của vợ chồng anh Thoan dành cho nhau vẫn vẹn nguyên.

Kết hôn xong, chị Bình lần lượt sinh 4 người con. Chị chủ yếu ở nhà chăm sóc con cái, lo việc nội trợ, thỉnh thoảng phụ giúp chồng. Anh Thoan là người làm kinh tế chính trong nhà. Người đàn ông này luôn tâm niệm phải nỗ lực không ngừng để lo cho gia đình.

Năm 2004, sau thời gian làm lụng chăm chỉ, anh Thoan tích lũy được số vốn khoảng 250 triệu đồng. Có chí làm giàu, anh Thoan ra quốc lộ 7A thuê đất, làm nghề thu mua đồng nát rồi sau đó là mua bán ô tô cũ, phụ tùng ô tô. May mắn, công việc làm ăn thuận lợi, anh Thoan mua luôn miếng đất đang thuê.

Đến hiện tại, vợ chồng anh vẫn duy trì công việc thu mua đồng nát và mua bán ô tô cũ, phụ tùng ô tô. Cơ sở kinh doanh của gia đình có khoảng 30 nhân viên.

Các con của anh Thoan kể: “Bố chiều mẹ số một”. Đại gia người Nghệ An bộc bạch, anh là đàn ông nên không muốn vợ con vất vả: “Tôi chẳng bắt vợ phải làm gì. Bây giờ là cô ấy cứ chăm sóc con cái thôi, thỉnh thoảng đi chơi, đi du lịch, tôi để vợ đi thoải mái. Trong suy nghĩ của tôi vợ là người tuyệt vời. Với cô ấy cũng vậy, tôi là người chồng tuyệt vời (cười)”.

Anh Thoan cực kỳ chiều vợ.

Anh cũng rất cưng chiều các con, từ nhỏ đến lớn không đánh, mắng con bao giờ.

Không ngại đưa tiền cho con tiêu, miễn sao chính đáng

Không chỉ với vợ, anh Thoan cũng rất cưng chiều các con. Từ nhỏ đến lớn, 4 đứa con nhà anh Thoan chưa bao giờ bị bố đánh, mắng. Quan điểm về việc dạy con tiêu tiền của anh cũng rất rõ ràng: “Nếu con cần tiền tiêu vào mục đích chính đáng, mua sắm, mời bạn bè ăn uống, đi chơi,... thì tôi sẽ đưa tiền cho con.

Có thể một tháng đưa cho con 10 - 20 triệu đồng cũng được, miễn là con tiêu đúng cách. Nếu không cho con tiền, để con không có đồng tiền nào trong người thì có thể nó sẽ sinh ra đi vay đi mượn, trộm cắp,... Nên quan điểm của tôi có thể khác với mọi người, đó là phải cho con tiền tiêu, và dạy con tiêu đúng cách”.

Con gái lớn của anh Thoan hiện kinh doanh riêng về lĩnh vực làm đẹp, có thể tự chủ tài chính, bố mẹ không cần chu cấp. Con trai thứ 2 hiện đang làm việc cùng bố. Hai con út của anh Thoan đang còn đi học.

Vô tình trở thành “bố vợ/bố chồng quốc dân” trên mạng xã hội, anh Thoan cười lớn trước sự hài hước của mọi người. Nói về chuyện lựa chọn con dâu, con rể, đại gia người Nghệ An cũng nêu suy nghĩ rất thoáng. Vợ chồng anh đề cao sự lựa chọn của con cái. Quan trọng là các con yêu thương nhau, hợp nhau, có duyên thì bố mẹ sẽ ủng hộ.

Nếu các con cần tiền tiêu vào mục đích chính đáng, anh Thoan sẽ đáp ứng.

Vị đại gia cũng thoải mái trong việc chọn con dâu, con rể, miễn sao các con yêu thương nhau là được

Hiện tại, gia đình anh Thoan đang sống ở căn nhà khang trang được xây từ năm 2009 với tổng kinh phí xây dựng khoảng 3,5 tỷ đồng (trị giá từ thời điểm 2009). Ngôi nhà nằm cách lâu đài đang xây dựng khoảng 300m. Vì có 2 người con trai nên anh Thoan muốn xây 2 ngôi nhà, dự định sau này sẽ để cho mỗi người con ở một nhà. Bên cạnh đó, sau khi lâu đài hoàn thiện, anh Thoan sẽ đón cả bố mẹ ruột và bố mẹ đẻ về sống cùng, thuê người chăm sóc cho các cụ.

Có điều kiện kinh tế tốt, anh Thoan rất tích cực làm từ thiện ở địa phương. Vị đại gia cho biết, anh lớn lên trong nghèo khó, may mắn gặp may nên được như ngày hôm nay. Anh rất thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn của những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Vì vậy, anh mong có thể san sẻ bớt những khó khăn đó với mọi người.

Hiện tại, có khoảng 50 công nhân vẫn đang tiếp tục thi công tại lâu đài. Dự kiến khoảng cuối năm 2024, “Lâu đài Thoan Bình” sẽ hoàn thiện.

Tòa lâu đài đồ sộ của gia đình anh Thoan lấy tông màu chủ đạo là vàng đồng, tím xanh, cao gần 40m, diện tích khoảng 400m2 (trên tổng diện tích 720m2) khởi công từ tháng 2/2022. Lâu đài có 3 tầng chính, 3 tầng tum, tum cao nhất 18m, tổng chiều cao gần 40m. Tổng chi phí đầu tư cho lâu đài này dự kiến hết khoảng 70 tỷ đồng.

