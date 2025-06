Ô tô tông trực diện xe tải trên cao tốc, 9 người đi đám cưới tử vong

Your browser does not support the video tag.

Chín người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở quận Purulia, Tây Bengal, Ấn Độ vào ngày 20/6. Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 18 gần Namshol, khi các nạn nhân đang trở về từ một lễ cưới.

Chiếc Bolero đã va chạm trực diện với một chiếc xe tải đang chạy quá tốc độ ở Namshol. Trong nỗ lực ngăn chặn tai nạn, chiếc xe tải đã lao vào cánh đồng lúa bên cạnh và lật úp.

Theo thông tin, một đội từ đồn cảnh sát Balrampur đã đến hiện trường và giải cứu hành khách. Cả 9 người bị thương đều được đưa đến Trung tâm Y tế Banshgarh Block gần đó, nơi bác sĩ trực ban tuyên bố họ đã tử vong.

Chiếc xe ô tô biến dạng sang tai nạn. (Ảnh: ETV Bharat)

"Chín người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giữa ô tô và xe tải trên đường cao tốc quốc gia ở Balarampur, quận Purulia", Cảnh sát trưởng Purulia Jodhawar Avinash Bhimrao cho biết.

Cảnh sát cho biết những người thiệt mạng được xác định là Vijay Mahato, Swapan Mahato, Ajay Mahato, Brihaspati Mahato, Gurupada Mahato, Shashank Mahato, Krishna Mahato, Chandramohan Mahato và tài xế ô tô Chittaranjan Mahato. Chandramohal đến từ làng Raghunathpur và người lái xe đến từ vùng Muru trong khi những người khác đến từ vùng Tilaitar. Cảnh sát cho biết các thi thể đã được gửi đi khám nghiệm tại Trường Cao đẳng Y tế Purulia.

Vài ngày trước, trong một vụ va chạm giữa một chiếc ô tô và một xe lam gần cầu Irinchi thuộc đồn cảnh sát Heria ở quận Purba Medinipur, 5 người đang trên đường trở về nhà từ Delhi để dự lễ Eid đã tử vong tại chỗ.

