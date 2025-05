VIDEO: Ô tô tông liên tiếp 3 xe máy, cháu bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng hơn 7 giờ ngày 29-5, tại đường Điện Biên Phủ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Video ghi lại diễn biến vụ tai nạn. Nguồn: MXH

Vào thời gian trên, chị L.T.T.H. (29 tuổi, tạm trú tại tổ 2, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa) điều khiển xe máy BKS 81D1-136.xx chở theo cháu L.K.V. (5 tuổi) di chuyển theo hướng xã Trung Chải đi thị xã Sa Pa đã bất ngờ va chạm xe ô tô BKS 24A-273.xx do tài xế T.M.H. (41 tuổi, trú phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) điều khiển di chuyển theo hướng ngược.

Sau khi va chạm xe máy BKS 81D1-136.xx, ô tô này tiếp tục tông trúng 2 xe máy khác. Ô tô chỉ dừng lại khi tông vào trụ bê tông ven đường.

Vụ tai nạn khiến, cháu V. tử vong, 4 phương tiện bị hư hỏng.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động