Truy tìm tài xế ô tô tông liên tiếp 6 xe máy rồi bỏ đi

Khoảng 20h55' ngày 9/5, tại trước cửa số nhà 896 - 898 Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô 4 chỗ màu đỏ nhãn hiệu Toyota Yaris, BKS: 30A - 017.32 di chuyển trên đường Kim Giang theo chiều từ Cầu Tó hướng đi Cầu Dậu, khi đến trước số nhà 896, 898 Kim Giang đã va chạm với 6 xe máy (3 xe máy đang di chuyển dưới lòng đường, 3 xe máy dựng trên vỉa hè).

Hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể: xe máy BKS 29M - 689.78 do anh Nguyễn Công Luyện, SN 2000, trú tại: xóm Vực, xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội điều khiển; xe máy BKS: 99L6 - 0795 do anh Nguyễn Phúc Chinh, SN 1999, trú tại Khu 1 Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh điều khiển. Anh Phúc bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai; xe máy BKS: 29Y7 - 429.95 do bà Đỗ Thị Minh, SN 1956, trú tại Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội điều khiển. Bà Minh bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

3 xe máy dựng trên vỉa hè gồm: BKS: 98E1 - 774.94, do Bùi Văn Khánh, SN 1992, trú tại Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội làm chủ; BKS 18L1 - 58202 do anh Nguyễn Đức Duy, SN 2001, trú tại Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định làm chủ; BKS 34B1 - 221.51, do anh Lê Quí Đài, SN 1989, trú tại Đồng Quang, Gia Lộc, Hải Dương làm chủ.

Hiện trường chiếc xe gây tai nạn.

Hậu quả: 2 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, 1 xe ô tô và 6 xe mô tô bị hư hỏng. Sau khi xảy ra TNGT, tổ CSGT địa bàn Thanh Trì Đội CSGT đường bộ số 14 đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT cơ sở Thanh Trì, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Thanh Liệt khám nghiệm hiện trường, phân luồng hướng dẫn giao thông.

Sơ bộ ban đầu xác định: xác minh nhanh trên hệ thống, chủ phương tiện là Đỗ Hải Anh, địa chỉ 421D2 TT Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội).

Xác minh ban đầu qua video clip hình ảnh người dân cung cấp và lời khai của người làm chứng cho thấy, người điều khiển xe ô tô gây tai nạn có dấu hiệu đã sử dụng bia, rượu. Tổ CSGT địa bàn Thanh Trì - Đội CSGT đường bộ số 14 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh làm rõ người điều khiển xe ô tô BKS 30A - 017.32 để lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Tác giả: P. Thủy

Nguồn tin: cand.com.vn