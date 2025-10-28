BMW iX3 giảm giá kỷ lục hơn 1 tỷ đồng tại đại lý: Giá thực tế còn gần 2,5 tỷ ngang ngửa Mustang Mach-E, khách mua phải đánh đổi một điều

BMW iX3 giảm giá mạnh

Mẫu xe điện BMW iX3 đang được đại lý trên toàn quốc đang áp dụng mức giảm giá lên tới hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể, giá bán thực tế của xe từ mức niêm yết 3,539 tỷ đồng giảm 1,044 tỷ đồng xuống chỉ còn 2,495 tỷ đồng.

Theo thông tin từ đại lý, số xe được áp dụng khuyến mãi sản xuất vào năm 2023. Bên cạnh giảm tiền mặt, khách hàng còn được tặng kèm bộ sạc tại nhà.

BMW iX3 đang giảm giá hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: Đại lý

Như vậy, mức giảm giá thậm chí còn lớn hơn giá bán bản cao nhất của các mẫu CUV hạng C như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Ford Territory (762-896 triệu đồng), Kia Sportage (819-1.009 triệu đồng), Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng).

Với mức giá 2,495 tỷ đồng, BMW iX3 đang tương đương với một số mẫu xe CUV thuần điện trên thị trường như Ford Mustang Mach-E giá 2,499 tỷ đồng, Mercedes-Benz EQB giá 2,309 tỷ đồng. Một số mẫu CUV chạy xăng cũng có mức giá tương đương có thể kể đến như Mercedes-Benz GLC 200 giá 2,299 tỷ đồng, BMW X3 giá 2,299 tỷ đồng, Audi Q5 giá 2,39 tỷ đồng.

BMW iX3 có gì?

BMW iX3 ra mắt Việt Nam vào tháng 7/2023. Ảnh: AP

BMW iX3 là mẫu CUV thuần điện, ra mắt Việt Nam vào tháng 7/2023 với giá bán 3,499 tỷ đồng. Sau đó, xe trải qua một lần nâng cấp nhẹ và tăng giá lên 3,539 tỷ đồng.

Xe có gói ngoại thất M Sport gần giống bản X3 M Sport. Tuy nhiên, do đây là xe điện, lưới tản nhiệt của xe ở dạng kín. Một vài chi tiết màu xanh da trời được điểm thêm để tạo điểm nhấn của xe điện. So với X3, bản chạy điện iX3 có vành lớn hơn 1 inch (20 inch) cùng hệ thống chiếu sáng Laserlight.

Nội thất iX3 có bộ đôi màn hình 12,3 inch, hệ điều hành 7.0, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, HUD, bảng điều khiển bọc da Sensatec, da ghế Vernasca, kính cách âm cách nhiệt, âm thanh Harman Kardon 16 loa, điều hòa 3 vùng tự động... Mẫu xe điện cao cấp hơn bản xăng ở cửa sổ trời toàn cảnh và có cả sưởi ghế

Nội thất BMW iX3 khá giống X3. Ảnh: Đại lý

Theo công bố từ BMW, mẫu iX3 dùng động cơ điện có công suất 286 mã lực, mô-men xoắn400 Nm. Động cơ điện này giúp xe tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 6,8 giây. Vận tốc tối đa giới hạn ở 180km/h.

Lượng tiêu thụ điện là 19,5 kWh/100km. Thời gian sạc là 10 phút để chạy được khoảng 100km với nguồn sạc DC 150kW. Bộ sạc gắn tường tặng kèm có thể kết hợp điện 3 pha với công suất tối đa 11kW, cắm khoảng 7,5 tiếng để đầy 100% pin. Nhà sản xuất cho biết pin xe sau khi sạc đầy có thể chạy được tới 460 km (trong điều kiện lý tưởng). Một số hình ảnh BMW iX3 tại Việt Nam:

Tác giả: Thùy Trag

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn