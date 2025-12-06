3 ô tô tải cháy liên hoàn trên đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, các ô tô tải BKS 50H-408.23, 89C-203.05 và 77C-172.89 lưu thông nối tiếp nhau theo hướng Nam - Bắc trên đường cao tốc Vân Phong – Nha Trang. Khi đến địa phận xã Nam Ninh Hòa (Khánh Hòa) thì ô tô tải chạy phía trước bất ngờ bốc cháy, hai chiếc xe tải kế tiếp không kịp xử lý tình huống nên bị cháy lan sang.

Hiện trường cháy 3 xe ô tô liên hoàn trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang rạng sáng nay (6/12).

Ngay sau khi nhận được tin báo từ tổ tuần tra của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, thuộc Phòng 6, Cục CSGT – Bộ Công an lúc 1h11’ sáng, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa huy động 12 CBCS Đội CC-CNCH khu vực 3 và 6 CBCS Đội CC-CNCH khu vực 1 cùng 3 xe chữa cháy khẩn trương đến hiện trường.

Trong đêm tối, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hõa nỗ lực dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên lúc này hỏa hoạn đã bùng phát mạnh, ngọn lửa phủ kín cả 3 xe tải. Lực lượng Cảnh sát phải nỗ lực phun nước gần 1 giờ mới dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thương vong về người vì tài xế và phụ xe trên 3 chiếc xe tải đã kịp thoát ra ngoài. Nhưng các ô tô tải BKS 50H-408.23 và 89C-203.05 bị thiêu rụi hoàn toàn chỉ còn lại khung sắt. Phương tiện thứ ba là xe đầu kéo BKS 77C-172.89 bị cháy rụi đầu ca bin, còn lại phần rơ moóc.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng 2 xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn, 1 xe bị thiêu rụi đầu ca bin.

Trong sáng nay, Cơ quan CSĐT tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy này.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn