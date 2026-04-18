Ô tô có 'toilet ẩn' gây tranh cãi

Những người lái xe thuộc Seres có thể sớm không gặp phải cảnh đau đầu là tìm toilet khi phải đi xa nữa - Ảnh: Seres

Không gian ẩn dưới ghế

Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Seres - đơn vị phát triển dòng xe Aito - vừa được cấp bằng sáng chế cho một thiết kế đặc biệt: toilet tích hợp ngay trong xe. Thông tin do Sanyan Tech đăng tải cho biết bằng sáng chế mang số CN224104011U, được nộp từ tháng 4-2025 và chính thức được phê duyệt vào ngày 10-4-2026.

Theo mô tả, hệ thống này bao gồm một bệ toilet kết hợp với cơ cấu ray trượt. Thiết bị được đặt dưới ghế ngồi và có thể kéo ra khi cần sử dụng, sau đó đẩy lại vào vị trí cũ để giấu kín, giúp tối ưu không gian trong khoang nội thất.

Bằng sáng chế thuộc nhóm thiết bị vệ sinh trên phương tiện (mã IPC B60R15/04), cho thấy đây là một hướng phát triển hoàn toàn mới trong thiết kế tiện nghi ô tô.

Điểm đáng chú ý của sáng chế nằm ở cách tận dụng không gian. Trong bối cảnh xe điện ngày càng phổ biến, phần gầm xe thường bị chiếm chỗ bởi bộ pin lớn, khiến việc bố trí thêm tiện ích trở nên khó khăn hơn.

Theo phần tóm tắt, thiết bị này chủ yếu gồm một bệ toilet và cụm ray trượt - Ảnh: Seres

Giải pháp của Seres là tích hợp hoàn toàn nhà vệ sinh vào khu vực dưới ghế - vốn ít được sử dụng - qua đó gần như "giấu" hoàn toàn thiết bị này khỏi tầm nhìn khi không cần dùng.

So với các ý tưởng trước đây như toilet di động dùng túi nhựa, thiết kế của Seres được đánh giá có mức độ tích hợp cao hơn và mang tính thực tiễn rõ rệt hơn.

Không dễ thương mại hóa

Dù gây tò mò, con đường đưa sáng chế này vào sản xuất hàng loạt vẫn còn nhiều thách thức.

Về kỹ thuật, việc bố trí hệ thống thoát nước, lưu trữ chất thải, đảm bảo độ bền cơ cấu trượt và đặc biệt là khả năng kín mùi tuyệt đối là những bài toán khó, nhất là trên xe thuần điện với không gian hạn chế.

Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý cũng là rào cản lớn. Không ít người dùng có thể cảm thấy khó chấp nhận việc sử dụng nhà vệ sinh ngay bên trong một chiếc ô tô, dù đã có các giải pháp khử mùi và cách ly.

Seres không phải hãng đầu tiên nghĩ đến việc đưa toilet vào trong xe ô tô. Chẳng hạn Polestones muốn tích hợp toilet vào khu vực bệ tì tay - Ảnh: Polestones

Giới quan sát nhận định thiết kế này nhiều khả năng sẽ không được trang bị đại trà, mà chỉ xuất hiện dưới dạng tùy chọn dành cho một nhóm khách hàng đặc thù trong tương lai.

Trong bối cảnh đó, Aito - thương hiệu xe do Huawei và Seres hợp tác phát triển - cũng đang đối mặt với áp lực doanh số. Mẫu SUV đầu bảng Aito M9 ghi nhận mức giảm mạnh trong ba tháng liên tiếp tại Trung Quốc, với lượng bàn giao chỉ còn hơn 11.000 xe, giảm hơn 44% so với cùng kỳ năm trước.

Toilet ẩn sẽ sớm xuất hiện trên những mẫu xe như Aito M9? - Ảnh: Seres/AI

Hai hãng được cho là đang chuẩn bị tung ra phiên bản nâng cấp của M9 nhằm cải thiện sức mua trên thị trường.

Tác giả: Thanh Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ