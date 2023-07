Ổ nhóm đối tượng 'ngoại' chuyên rình "con mồi" rời ngân hàng để trộm tiền tỷ trong xe ô tô

Khoảng 18h ngày 9-6, anh Thu (52 tuổi, trú tại huyện Từ Sơn, Bắc Ninh), ra xe ô tô của mình đang đỗ trước cửa tại địa phận thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thì hốt hoảng phát hiện kính chắn gió phía sau bị đập. Toàn bộ số tiền 2,5 tỷ đồng anh giấu ở bánh phụ, được che chắn nhiều lớp, đã không cánh mà bay. Đây là số tiền anh Thu vừa đi vay để trả lương công nhân và chi phí sản xuất.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, đề nghị các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, anh Thu và một số người quen góp vốn làm xưởng tái chế nhôm tại Cụm công nghiệp Mẫn Xá, Văn Môn, Yên Phong.

Ngày 9-6, anh Thu vay của đối tác 2,5 tỷ đồng, và được đối tác chuyển khoản nên khoảng 14h30 cùng ngày, anh Thu điều khiển xe ô tô từ Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh đến ngân hàng Viettin Bank chi nhánh Từ Sơn rút số tiền trên. Rút tiền xong, anh Thu nhận và cất tiền vào túi màu xanh của ngân hàng ViettinBank rồi cầm ra xe để tại vị trí khu vực khe để chân của hàng ghế ngồi thứ hai và hàng ghế sau cùng rồi ngả hàng ghế thứ hai xuống che túi tiền lại, rời khỏi ngân hàng ViettinBank, đi về xưởng sản xuất tại Mẫn Xá, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh.

Nhưng, anh Thu không biết rằng, mọi hoạt động của mình đã bị đối tượng xấu theo dõi. Khi đến cách xưởng khoảng 30m, do vướng xe cẩu tự hành đỗ chắn ngang đường nên anh Thu đỗ xe bên phải đường rồi khóa xe ô tô và đi vào xưởng. Đến khoảng 18h anh ra lấy tiền để sử dụng thì phát hiện toàn bộ số tiền đã biến mất.

Qua nghiên cứu, so sánh với các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn từ trước đến nay, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh nhận thấy đây là thủ đoạn liều lĩnh, có sự theo dõi từ trước bởi thông thường, các đối tượng đập kính xe ô tô để trộm cắp, thường là những đối tượng nghiện ma túy, lang thang, nếu phát hiện xe ô tô có túi xách bên trong sẽ đập kính lục lọi để trộm cắp. Tuy nhiên, thủ đoạn của các đối tượng này tinh vi hơn, ngoài việc đập chính xác kính phía sau - nơi nạn nhân giấu tiền mà không hề lục cốp xe và các vị trí khác.

Qua trích xuất camera phối hợp với các tài liệu điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện có 2 đối tượng đi xe máy bám theo ô tô của nạn nhân, sau đó chờ cơ hội “ra tay”. Mở rộng diện rà soát, trinh sát phát hiện chiếc xe máy đối tượng sử dụng đang được gửi ở nhà xe Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh. Kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng đã thu được 1 chiếc áo chống nắng có dính máu.

Sau gần 20 ngày triển khai nhiều tổ công tác xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 27-6, lực lượng Công an Bắc Ninh đã triệu tập được đối tượng Zhang Delie(SN 1974, trú tại Trấn Đại Bình Sơn, Hưng Nghiệp, Quảng Tây, Trung Quốc) khi đối tượng đang nhập cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn). Quá trình làm việc, lực lượng chức năng đã thu mẫu tóc của Zhang Delie và tiến hành trưng cầu giám định gen cùng các mẫu máu thu giữ được tại hiện trường và tại chiếc áo khoác trong cốp xe máy 29Z5-0487 mà Zhang Delie và đối tượng đi cùng để lại tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh.

Tại bản kết luận giám định số 4859 KL/-KTHS ngày 30/6, của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận: Kiểu gen phân tích được từ mẫu tóc thu được của đối tượng Zang Delie trùng hoàn toàn với kiểu gen phân tích được từ mẫu máu người thu giữ được tại hiện trường và thu giữ được tại áo chống nắng. Từ đó, lực lượng chức năng đã có đủ căn cứ xác định chính xác Zhang Delie là đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Bắc Ninh đã xác định, Zhang Delie cùng một đối tượng đồng bọn thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam bằng nhiều đường khác nhau như đi du lịch, vượt biên trái phép… sau đó mua xe máy không giấy tờ ở cửa hàng cầm đồ rồi rình tại các ngân hàng để đợi “con mồi”. Khi thấy có người rút tiền từ ngân hàng, chúng sẽ bám theo, đợi nạn nhân sơ hở sẽ tìm cách trộm cắp. Sau khi trộm được, chúng sẽ gửi xe máy lại, mang tiền về Trung Quốc. Nghỉ một thời gian nhằm tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an, sau đó, chúng quay sang Việt Nam để tiếp tục "đi săn".

Trong vụ án này, Zhang Delie cùng đồng bọn đợi ở ngân hàng, khi thấy anh Thu rút tiền xong, chúng đi xe máy bám theo sau suốt quãng đường dài. Khi thấy anh Thu dừng xe, đi vào trong xưởng, Zhang Delie và đối tượng đi cùng dừng xe máy cách vị trí xe ô tô khoảng 50-60m rồi thay nhau đi đến gần xe ô tô của anh Thu để quan sát xem có ai trông giữ xe ô tô không nhằm tìm cách trộm cắp.

Đến khoảng 16h cùng ngày, khi thấy thời cơ đã đến, Zhang Delie tiếp cận, đập vỡ kính xe ô tô rồi chui vào trong lấy chiếc túi đựng 2,5 tỷ đồng.

Sau khi trộm cắp được tiền, hai đối tượng đi xe máy đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh bỏ xe máy lại nhà để xe của Bệnh viện rồi đón xe đi lên thành phố Móng Cái, Quảng Ninh để trốn về Trung Quốc. Một thời gian sau, thấy “êm êm”, Zhang Delie tiếp tục sang Việt Nam để “săn mồi”, nhưng đã bị Công an Việt Nam đón lõng, bắt giữ khi vừa chạm đất Việt Nam.

Căn cứ tài liệu thu thập được, xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm: “Trộm cắp tài sản” và đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Zhang Delie về tội: “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 173 Bộ luật hình sự...tiếp tục phối hợp truy bắt đối tượng bỏ trốn.

