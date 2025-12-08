Nuốt mặt dây chuyền 19.000 USD, người đàn ông bị cảnh sát canh từng phút suốt 6 ngày

Mặt dây chuyền trị giá 19.000 USD nằm trong bụng nghi phạm sáu ngày - Ảnh: Cảnh sát New Zealand

Theo Đài NBC News, cảnh sát New Zealand ngày 5-12 cho biết đã thu hồi mặt dây chuyền hình trứng Fabergé trị giá 19.000 USD, sau 6 ngày bị một người đàn ông nuốt trọn để trộm khỏi cửa hàng trang sức.

Nghi phạm 32 tuổi bị bắt hôm 28-11 tại cửa hàng Partridge Jewelers ở thành phố Auckland, sau khi bị cáo buộc đánh cắp mặt dây chuyền lấy cảm hứng từ loạt phim James Bond bằng cách nuốt nó ngay tại chỗ.

Từ thời điểm bị bắt, người này được cảnh sát giám sát chặt chẽ vì món trang sức vẫn còn nằm trong cơ thể anh ta.

Bức ảnh do cảnh sát công bố cho thấy mặt dây chuyền đã được thu hồi an toàn. Sợi dây chuyền vàng mảnh dài khoảng 50cm cùng tem giá vẫn còn nguyên, xác nhận giá trị khoảng 19.000 USD.

Theo cảnh sát, món đồ "đã được thải ra tự nhiên mà không cần can thiệp y tế".

Nghi phạm hiện bị tạm giam và sẽ ra hầu tòa án quận Auckland vào ngày 8-12. Trong lần xuất hiện đầu tiên ngày 29-11, anh ta không nhận tội trộm cắp.

Theo trang web Fabergé, mặt dây chuyền phiên bản đặc biệt này có kích cỡ bằng móng tay lớn, chế tác từ vàng 18K, nạm 60 viên kim cương trắng và 15 viên sapphire xanh.

Thiết kế của nó gợi nhớ đến bộ phim Octopussy thuộc loạt phim James Bond năm 1983. Trong phim, nhân vật 007 tham gia vào một cuộc đấu giá để tranh giành một "quả trứng Phục sinh hoàng gia màu xanh - vàng tuyệt đẹp do Carl Fabergé chế tác", mà sau đó anh ta đã đánh tráo bằng một quả trứng giả.

Trang web mô tả lớp vỏ bên ngoài của mặt dây chuyền bám sát tạo hình quả trứng Fabergé xuất hiện trong phim. Khi mở ra, bên trong là một con bạch tuộc nhỏ bằng vàng 18K, đôi mắt gắn hai viên kim cương đen.

Ngay sau khi bị bắt, nghi phạm đã được kiểm tra y tế và đặt dưới sự giám sát liên tục nhằm đảm bảo món trang sức sẽ được đào thải an toàn.

Thanh tra Grae Anderson, chỉ huy khu vực trung tâm Auckland, cho biết trước thời điểm thu hồi mặt dây chuyền: "Chúng tôi đã phân công một sĩ quan theo dõi người này liên tục".

"Vì nghi phạm đang bị giam giữ, cảnh sát có trách nhiệm bảo đảm sức khỏe và theo dõi sát sao anh ta, xét đến tình huống đặc biệt vừa qua", ông nói thêm.

