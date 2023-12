Nước lũ cuốn trôi chiếc Mercedes 'ráng' chạy qua cầu tràn

Chiếc xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi khỏi cầu tràn ở huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa - Ảnh cắt từ video

Chiều 18-12, ông Đặng Thành Nhân - chủ tịch UBND xã Khánh Nam - xác nhận khoảng 14h ngày 18-12, anh S.V.Đ.T. (20 tuổi, trú tại đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) điều khiển xe hơi hiệu Mercedes 5 chỗ ngồi, chạy hướng từ xã Khánh Nam về thị trấn Khánh Vĩnh, khi tới cầu tràn Thác Ngựa đã bị nước lũ cuốn trôi.

Ô tô bị lũ cuốn trôi khi qua cầu tràn ở Khánh Hòa

Theo đoạn clip người dân ghi lại thì thời điểm trên nước lũ chảy qua tràn Thác Ngựa khá xiết, nhưng tài xế vẫn lái chiếc xe hơi băng qua. Đến giữa cầu xe bị chết máy.

Dù nhiều người dân gần đó tới hỗ trợ nhưng nước làm xe nghiêng dần ra khỏi cầu, bung túi khí, chìm trong nước.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe bị nạn, ngoài tài xế T. còn có một người đàn ông trú tại TP Nha Trang. Rất may hai người đã kịp thời bung cửa xe, nhảy ra ngoài nên thoát nạn.

Theo lãnh đạo UBND xã Khánh Nam, trước đó lực lượng chức năng địa phương cũng đã cảnh báo, chốt chặn hai đầu cầu tràn Thác Ngựa, nhưng anh T. mạo hiểm cho xe chạy qua cầu tràn và dẫn đến vụ việc.

"Hiện tại nước lũ vẫn đang chảy xiết, xe chìm sâu 3m nên địa phương chưa thể trục vớt. Khu vực xã có mưa lớn từ 5h sáng, hiện tại Khánh Hòa vẫn đang trong mùa mưa, người dân phải hết sức cảnh giác khi đi qua cầu tràn, sông suối", ông Nhân khuyến cáo.

Tác giả: MINH CHIẾN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ