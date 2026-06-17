Nước khoáng kiềm có thể làm giảm hiệu quả một số loại thuốc uống

Hầu hết các bác sĩ khuyên bệnh nhân nên uống thuốc với nước. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, một số loại nước khoáng kiềm và nước thuốc là những ví dụ điển hình về chất lỏng có thể làm thay đổi hiệu quả của một số loại thuốc uống.

Các nhà nghiên cứu cho biết nhiều loại thuốc uống, bao gồm thuốc chống trào ngược, thuốc bảo vệ dạ dày và thuốc giảm đau chống viêm, được thiết kế để giữ hoạt chất trong dạ dày và sau đó, giải phóng nó ở ruột. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng những loại thuốc đó thường được thiết kế để uống với nước máy, chứ không phải với các loại nước đóng chai có tính kiềm với hàm lượng khoáng chất cao hơn vì nước đóng chai có tính kiềm cao hơn có thể phá vỡ lớp phủ bảo vệ của viên thuốc. Việc duy trì tính toàn vẹn của lớp phủ ruột là rất quan trọng, đặc biệt đối với các loại thuốc dễ bị axit phân hủy mà hiệu quả điều trị phụ thuộc hoàn toàn vào việc bảo vệ khỏi sự phân hủy trong dạ dày. Lớp phủ bị phá vỡ sớm có thể dẫn đến sự phân hủy thuốc trong dạ dày, nồng độ thuốc trong huyết tương dưới mức điều trị, thất bại trong điều trị hoặc làm tăng các tác dụng phụ ở dạ dày, với những hậu quả nghiêm trọng tiềm tàng đối với sự an toàn của bệnh nhân và kết quả điều trị.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu cho biết, các loại chất lỏng khác như nước ép táo có tính axit cao hơn lại ít gây hại cho lớp phủ bảo vệ hơn vì nhiều loại thuốc được sản xuất để chịu được môi trường có tính axit cao trong dạ dày.

Theo các nhà nghiên cứu, bệnh nhân thường không được hướng dẫn về loại nước hoặc chất lỏng cụ thể phù hợp nhất với các loại thuốc được kê đơn. Những phát hiện này nhấn mạnh sự cần thiết phải có hướng dẫn chính xác và rõ ràng hơn về các loại chất lỏng phù hợp để sử dụng cho các sản phẩm kháng axít dạ dày đã qua xử lý. Các nhà nghiên cứu khuyến cáo, việc sử dụng các loại chất lỏng có tính axit nhẹ hoặc độ pH trung tính và hạn chế sử dụng nước khoáng có tính kiềm, có thể làm giảm đáng kể nguy cơ giải phóng thuốc sớm ngoài ý muốn và cải thiện sự an toàn cho bệnh nhân, đặc biệt là ở người cao tuổi và những người khó nuốt.

Tác giả: Thanh Hải

Nguồn tin: baotintuc.vn