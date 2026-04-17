Nữ Thủ tướng Nhật lọt Top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Reuters.

Nữ Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã được vinh danh trong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026 do Time bình chọn.

Danh sách do Time công bố ngày 15/4 không xếp hạng theo thứ tự, mà phân loại theo các lĩnh vực như lãnh đạo, nghệ sĩ hay những người tiên phong, nhằm tôn vinh tầm ảnh hưởng đa dạng trên toàn cầu.

Trong bài viết giới thiệu về bà Takaichi, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike nhấn mạnh người dân Nhật Bản đã chứng kiến “một khoảnh khắc lịch sử mang tính bước ngoặt” khi bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước vào tháng 10 năm ngoái. Theo bà Koike, cột mốc này đánh dấu “một bước tiến vững chắc” hướng tới một xã hội nơi phụ nữ có thể phát triển mạnh mẽ và khẳng định vai trò.

Ở hạng mục “Nhà lãnh đạo”, danh sách năm nay còn quy tụ nhiều nhân vật quyền lực trên thế giới như Giáo hoàng Leo XIV, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Danh sách cũng ghi nhận sự góp mặt của các gương mặt lãnh đạo mới nổi tại Nam Á như Balen Shah (Nepal) và Tarique Rahman (Bangladesh).

Bên cạnh đó, nhiều quan chức chủ chốt của Mỹ cũng được xướng tên, gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine.

Tác giả: Lâm Phương

Nguồn tin: znews.vn