Nữ tài xế mắt dán vào điện thoại, tay bấm không ngừng khi đang lái ô tô

Tối 23/3, Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị nhận được tin báo phản ánh từ người dân về trường hợp một nữ tài xế điều khiển ô tô mang BKS: 30A-439.XX lưu thông trên đường Giải Phóng trong tình trạng hai tay và mắt dán chặt vào điện thoại để sử dụng thay vì quan sát giao thông trên đường. Đây là hành vi vi phạm hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Người dân ghi lại hình ảnh nữ tài xế ô tô sử dụng điện thoại trong lúc lái xe.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT số 14 nhanh chóng xác minh làm rõ nữ tài xế điều khiển ô tô 30A-439.XX là chị N.T.L (SN 1991).

Làm việc tại cơ quan Công an, nữ tài xế N.T.L thừa nhận lỗi vi phạm của mình và ý thức được sự nguy hiểm của hành vi trên.

Chị N.T.L. làm việc với cơ quan công an.

Đội CSGT số 14 sau đó đã lập biên bản xử phạt tài xế nữ trên về lỗi "Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe ô tô".

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe ô tô bị xử phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ từ 20 đồng đến 22 triệu đồng.

