Nữ tài xế lao xe ô tô vào cửa hàng, 5 người đàn ông thoát chết

5 người đàn ông đang chơi bài bên trong cửa hàng thuốc lá và rượu Leyan thì chiếc xe hatchback màu đỏ bất ngờ đâm vào cửa hàng ở Nội Mông, Trung Quốc.

Đoạn clip ghi lại cho thấy, chiếc xe đâm vào tấm kính, khiến các mảnh vỡ bay khắp cửa hàng. Chiếc bàn đổ sập vì va chạm, trong khi nhóm người choáng váng đứng im trước màn thoát chết.

Lực va chạm cũng làm bật tung cửa trước của cửa hàng, khiến nó rơi xuống sàn.

Chiếc xe ô tô lùi vào cửa hàng khiến 5 người đàn ông choáng váng.

Trong một đoạn clip khác, có thể thấy chiếc xe bị vỡ kính chắn gió và hư hỏng ở phía trước.

Cảnh sát sau đó tiết lộ rằng nữ tài xế đã vô tình đạp nhầm chân ga khi lùi vào bãi đỗ xe, khiến cô đâm vào mặt tiền cửa hàng.

Không có ai bị thương trong vụ việc này.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn