Lao ô tô vào xe tải dừng bên đường, 2 học sinh lớp 11 tử vong

Theo Indiatoday, hai thiếu niên đã thiệt mạng trong khi hai người khác bị thương nghiêm trọng sau khi xe của họ đâm vào một chiếc xe tải đang đỗ gần Tengpura trên Quốc lộ ở Srinagar, Ấn Độ, cảnh sát cho biết. Cả bốn người đều là học sinh lớp 11.

Chiếc xe ô tô đâm vào dải phân cách sau khi tông vào đuôi xe tải.

Vụ tai nạn xảy ra khi hai chiếc xe đang chạy đua trên đường, cảnh sát cho biết thêm. Khi đến Tengpura, một trong hai chiếc SUV đã đâm vào một xe đổ rác đang đỗ trước khi đâm vào dải phân cách.

Hai học sinh đã tử vong tại chỗ, trong khi hai người còn lại đang chiến đấu giành giật sự sống trong bệnh viện.

Vụ tai nạn đã được camera giám sát gần đó ghi lại.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn