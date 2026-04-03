Nữ sinh viên năm 3 tử vong khi đang trên đường đến trường

Ngày 3-4, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến một nữ sinh viên tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, một nam tài xế điều khiển ô tô đầu kéo lưu thông trên đường ĐT744 theo hướng từ Dầu Tiếng đi Thủ Dầu Một.

Khi đến đoạn qua ấp An Thuận, phường Phú An (trước đây thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), phương tiện xảy ra va chạm với xe máy biển số 61H1-621... do chị V.H.K.V. (21 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng) điều khiển, chạy cùng chiều bên phải.

Cú va chạm khiến nữ sinh tử vong tại chỗ. Chiếc ô tô đầu kéo sau đó dừng lại cách hiện trường khoảng 50 m.

Theo người thân, chị V. là sinh viên năm 3 khoa Dược của một trường đại học tại TPHCM. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị đang điều khiển xe máy từ nhà đến trường thì gặp nạn.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT phối hợp Công an phường Phú An đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Nguyễn Tiến

Nguồn tin: Báo Người lao động