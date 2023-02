Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà tắm, bất ngờ nguyên nhân mang thai 9 tháng chẳng ai hay biết

Chiều 14/2, trường THCS xã Án Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang thông tin về vụ việc một nữ sinh lớp 7 trú tại địa bàn có thai và tự sinh con trong phòng tắm của gia đình.

Theo báo Người đưa tin, nữ sinh này có tên T.T.M.C sinh năm 2010 và đang theo học tại lớp 7A của trường THCS xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 11/2, nhà trường nhận được thông tin từ gia đình của em C. cho hay em vừa tự sinh con trong phòng tắm. Cụ thể, gia đình cho biết trong lúc đang ở nhà, cháu C. bất ngờ đau bụng dỡ dội. Sau khi vào phòng tắm, C. đã một mình hạ sinh bé trai nặng khoảng 2,7 kg.

Ảnh minh họa

Sau khi sự viêc xảy ra, mọi người trong gia đình biết tin đã đưa cháu C. cùng bé sơ sinh đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Động để chăm sóc sức khỏe.

Hiện sức khỏe của nữ sinh cùng con trai đã ổn định.

Về phía nữ C., cô bé học lớp 7 cho biết từng có bạn trai và thường xuyên đi chơi đêm. Khoảng tháng 6/2022 thì cháu C. phát hiện có thai. Sau đó, C, vẫn tham gia đầy đủ các môn học ở trường như thường lệ, thậm chí cả môn thể dục cũng tham gia đầy đủ.

Tuy nhiên, do C. thường mặc áo khoác rộng, thời gian mang thai cũng là mùa đông nên bị lớp quần áo dày che chắn khiến bạn bè cũng như giáo viên không phát hiện ra sự thay đổi lớn của em.

Hiện tại, công an xã An Bá đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc trên.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn