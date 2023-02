Nữ sinh cấp 3 vào shop không mua đồ còn tiểu bậy, hành động sau đó khiến tất cả ngại không dám nhìn

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip về một cô gái trong cửa hàng quần áo có hành động vô cùng xấu xí khiến ai nấy đều ngán ngẩm.

Đoạn clip do camera an ninh ghi lại được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ trước hành động của cô gái.

Đăng kèm đoạn clip là nội dung:

“Cú sốc đầu sau 5 năm bán shop, chó tiểu không tức, em bé tiểu không tức, con gái cấp 3 tiểu mới tức.

Trước thấy trên facebook có shop bị khách đi vệ sinh trong shop không tin đâu, giờ thì em tin rồi.

Em không tiện show mặt nha mọi người vì em ấy đã xin lỗi và mua 2 bộ đồ em ấy lau vũng nước rồi. Thái độ không thành tâm nhận lỗi lắm, làm dơ 1 cái áo len mà em đó về rồi mới phát hiện, cái đó coi như đem đi bỏ luôn.

Cô gái đứng sát vào giá treo quần áo rồi tiểu bậy ra giữa shop quần áo. (Ảnh chụp màn hình).

Không hỏi xin chỗ đi gì hết, mà em điên nhất cái khâu, tiểu ra giữa shop rồi lấy đồ mới trên sào lau, treo lên như chưa có gì xảy ra”, bài đăng chia sẻ.

Trong bài đăng, chủ shop quần áo cũng cho rằng, khi thấy nước trên sàn nhà đã lấy giẻ lau. Cô gái “xả” ra nhìn thấy chủ shop lau cũng không nói gì.

“Đợi đến lúc em trích xuất camera em bắt tại trận mà còn chối kêu: “Em lỡ làm rớt trúng vũng nước chứ em không cố ý”. Em không cố ý nhưng em lại lau đi lau lại để che giấu được hay thật.

Cô gái này thậm chí lấy quần áo mới lau vũng nước càng khiến nhiều người ngại thay, không dám nhìn. (Ảnh chụp màn hình).

Lau nước tiểu xong, cô gái này lại treo áo mới của shop lên móc như chưa có chuyện gì càng khiến mọi người phẫn nộ hơn. (Ảnh chụp màn hình).

Kể mọi người nghe chơi vậy thôi chứ giờ em đi in cái bảng cấm tiểu bậy trong shop đây chứ e mệt mỏi quá rồi”, chủ shop chia sẻ.

Trong đoạn clip, cô gái đi đến sát giá treo quần áo rồi đứng tiểu bậy ra sàn nhà. Sau khi xong, cô gái lẩn ra chỗ khác. Chưa dừng lại, một lát sau cô gái này đến chỗ vũng nước cô vừa gây ra và “làm rơi” chiếc áo xuống vũng nước.

Cô gái này sau đó dùng áo lau vũng nước tiểu rồi treo lên móc như chưa có chuyện gì.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Ai nấy đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động của cô gái này.

“Không hiểu nghĩ gì mà có thể làm ra những hành động như vậy, buồn đi vệ sinh thì có thể hỏi chủ quán chỗ đi nhờ mà”, “Thiếu gì chỗ đi nhờ vệ sinh mà phải lảm ra hành động như thế”, “Không thể tưởng tượng nổi, một hành động cực kỳ xấu xí”, một số cư dân mạng bình luận.

Hiện sự việc vẫn đang gây xôn xao, bàn tán trên các trang mạng xã hội.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn