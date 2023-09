Nữ sinh lớp 11 tử vong sau va chạm với xe tải

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Bùi Lâm).



Khoảng 11h30 ngày 21/9, tại ngã ba đường liên tỉnh 548 giao với đường liên huyện ĐH37 thuộc xã Trung Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Thời điểm trên, xe tải mang BKS 38C-174.22 do tài xế Nguyễn Xuân Toàn (SN 1969, trú xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc) điều khiển, chạy theo hướng xã Thượng Lộc đi xã Trung Lộc, đã va chạm với xe gắn máy BKS 38AC- 021.55 do em Đặng Thị T.V (SN 2007) đang đi theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến em V. tử vong tại chỗ. Hai phương tiện bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

