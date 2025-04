Nữ quân nhân được ví như 'Kim Seon Ho phiên bản nữ'

Your browser does not support the video tag.

Nữ quân nhân gây sốt với nụ cười tỏa nắng Nguyễn Thu Quỳnh, nữ chiến sĩ tham gia khối diễu binh mừng lễ 30/4, gây sốt mạng xã hội với clip "đu trend", khoe nụ cười rạng rỡ.

Sáng 18/4, trong phút nghỉ ngơi sau buổi tập luyện trước thềm hợp luyện diễu binh, diễu hành cho lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 tại TP.HCM, Nguyễn Thu Quỳnh dành chút thời gian quay clip "đu trend" TikTok để lan tỏa năng lượng tích cực.

Clip của Quỳnh nhanh chóng viral (lan truyền) khắp các trang mạng. Nhiều người bị thu hút bởi biểu cảm ngọt ngào của nữ chiến sĩ sinh năm 2001.

Cô nhận nhiều lời khen khi bắt chước lại nụ cười của nam diễn viên Hàn Quốc Kim Seon Ho trong bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thu Quỳnh cho biết rất bất ngờ khi video của mình "lên xu hướng" và nhận về phản hồi tích cực.

"Ban đầu, mình không nghĩ clip sẽ viral đến vậy. Tối ngày 18, sau buổi hợp luyện và lên xe đi về, mọi người mới bảo clip của mình được đăng lại trên nhiều trang. Mình rất hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương trong thời gian làm nhiệm vụ", cô nàng quê Vĩnh Phúc bày tỏ.

Thu Quỳnh tự hào khi được chọn tham gia diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 30/4.

Thu Quỳnh cho biết đang công tác và làm việc tại Đại đội Thông tin - Bộ tham mưu - Binh chủng Tăng - Thiết giáp. Cô tham gia khối nữ sĩ quan quân y trong nhiệm vụ diễu binh, diều hành lần này.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm trong ngành quân đội, cả bố, anh trai và chị dâu đều là quân nhân, nên Quỳnh cũng hy vọng được phục vụ trong quân ngũ, dù theo học ngành khác.

Tốt nghiệp đại học, đến năm 2024, cô đề đạt nguyện vọng này với gia đình và được ủng hộ viết đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Đến nay, cô đã đi nghĩa vụ năm thứ hai và muốn phục vụ trong quân đội lâu dài.

Thu Quỳnh chia sẻ ước mơ của cô là được tham gia nghệ thuật. Cô đã ấp ủ mục tiêu này từ lâu và hy vọng có thể đạt được nó trong tương lai gần.

Cô nàng 24 tuổi hạnh phúc và tự hào khi được lựa tham gia khối diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với cô, đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của cuộc đời.

Cô nàng 24 tuổi đã thực hiện nghĩa vụ được gần 2 năm.

Sau khi tập luyện giai đoạn 1 và 2 tại miền Bắc, ngày 3/4, Thu Quỳnh cùng các đồng đội vào miền Nam để tổng hợp luyện với các khối.

"Mọi người đều đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn từ thời tiết, địa hình luyện tập đến cả yếu tố về tâm lý. Đến thời điểm hiện tại, khó khăn và thử thách đối với khối gần như là không có nữa, chúng mình chỉ nhắc nhau quyết tâm để thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", cô bày tỏ.

Sau buổi hợp luyện tại TP.HCM tối 18/4, Thu Quỳnh và hàng nghìn chiến sĩ, người dân còn một buổi hợp luyện vào tối 22/4, sơ duyệt ngày 25/4 và tổng duyệt cấp Nhà nước vào ngày 27/4 trên đường Lê Duẩn, quận 1. Vào 6h30 sáng 30/4, Lễ diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra với sự tham gia của khoảng 13.000 người.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn