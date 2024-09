Bắt giữ đối tượng "chiếm đoạt người dưới 16 tuổi"

Đối tượng Vũ Văn Tùng

Chiều 6/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Văn Tùng (SN 1997, trú tại xã Quang Thành, huyện Yên Thành) về hành vi dùng vũ lực để khống chế, chiếm giữ người.

Trước đó, sáng 28/8/2024, do mâu thuẫn cá nhân nên Vũ Văn Tùng mang theo dao tới nhà riêng của chị Nông Thị T. (SN 2005) tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Đối tượng vô cùng manh động và liều lĩnh, phá cửa kính xông vào nhà, kề dao lên cổ nhằm khống chế, bắt ép chị T. làm theo yêu cầu của mình. Quá sợ hãi, chị T. đã ôm theo con nhỏ chạy ra khỏi nhà nhưng đối tượng đuổi theo, giằng lấy cháu bé rồi điều khiển xe mô tô bỏ đi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành đã nhanh chóng thành lập 02 tổ công tác, trực tiếp xuống hiện trường tổ chức điều tra, bắt giữ đối tượng, giải cứu người bị chiếm đoạt. Trong đó, một tổ công tác trực tiếp có mặt tại gia đình chị Nông Thị T. để động viên, ổn định tâm lý gia đình, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lấy lời khai của bị hại, của người biết việc, khám nghiệm hiện trường. Tổ còn lại trực tiếp rà soát, trích xuất camera, truy bắt đối tượng.

Sau khi được lực lượng Công an huyện trực tiếp tác động, vận động gia đình thì đối tượng Vũ Văn Tùng đã trả cháu bé tại khu vực trại ong, thuộc xóm Trung Nam, xã Quang Thành cho chị Nông Thị T. Sau đó, đối tượng tiếp tục lẩn trốn. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chiều cùng ngày, Công an huyện Yên Thành đã bắt giữ thành công Vũ Văn Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại đồi Khe Vàng, thuộc địa phận xóm Trung Nam, xã Quang Thành.

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Văn Tùng đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, đồng thời khai nhận, do chị Nông Thị T. từ chối yêu cầu của mình nên đối tượng đã bắt cháu bé để gây sức ép. Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thành đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tùng về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi".

Tác giả: Minh Châu

Nguồn tin: phunuvietnam.vn