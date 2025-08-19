Truy bắt nhanh đối tượng gây thương tích và hiếp dâm bé gái

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 16/8, anh N.V.M. (SN 1990, cư trú ấp Mỹ Hoá 2, xã Phú Tân, tỉnh An Giang) đến Công an xã Phú Tân, trình báo về việc con gái tên N.H.N.K.B. (SN 2011) đi cùng bạn là Đ.M.Đ. (SN 2013) mất tích vào chiều cùng ngày, nghi vấn bị bắt cóc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Tân nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp cùng gia đình tìm kiếm. Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện B. và Đ. bị trói hai tay, hai chân tại một ruộng khoai cao, thuộc khu vực ấp Mỹ Hoá, xã Phú Tân.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang trực tiếp lấy lời khai Thạch Thanh Tuấn.

Lúc này, B. trong tình trạng không mặc quần áo với nhiều thương tích trên người, có dấu hiệu bị xâm hại, còn Đ. trên vùng đầu cũng có nhiều vết thương nên đã đưa B. và Đ. đến Trung tâm Y tế Phú Tân cấp cứu, điều trị. Hiện sức khoẻ B. và Đ. đã ổn định.

Qua xác minh ban đầu nhận thấy có dấu hiệu của tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Cố ý gây thương tích”, nên Công an xã Phú Tân báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Phú Tân tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng gây án.

Thạch Thanh Tuấn thời điểm bị bắt.

Trưa ngày 17/8, các trinh sát đã xác định và bắt giữ Thạch Thanh Tuấn đang ở nhà tại ấp Hưng Thạnh, xã Phú Tân, tỉnh An Giang, trước sự ngỡ ngàng của vợ, con Tuấn và người dân xung quanh.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định, vào khoảng 17h ngày 16/8, sau khi đã uống rượu và sử dụng ma tuý, Thạch Thanh Tuấn điều khiển xe mô tô đến khu vực ấp Mỹ Hóa 2, xã Phú Tân, tỉnh An Giang đậu bên đường, thấy Đ. điều khiển xe đạp điện chở N.H.N.K.B., Tuấn gọi lại nhờ Đ. đi mượn giùm cây tuốc nơ vít để sửa xe. Đ. đồng ý và chạy xe đi mượn tuốc nơ vít.

Sửa xe xong, Tuấn trả công cho Đ. và B. 50.000 đồng nhưng cả hai không nhận. Tuấn rủ Đ. và B. đi ra ruộng bẻ dưa hấu ăn, cả hai đồng ý và đi theo Tuấn đến khu vực ruộng khoai cao vắng người qua lại.

Tại đây, Tuấn sử dụng cây kiềm (mang theo trong xe) đánh vào đầu B. và Đ. nhiều cái để khống chế tinh thần, sau đó xé quần áo B. đang mặc để trói tay, chân Đ. rồi hãm hiếp B. Thực hiện hành vi đồi bại xong, Tuấn trói tay, chân B. lại rồi dùng vải nhét vào miệng B. và Đ. để không cho nạn nhân tri hô, rồi Tuấn lên xe mô tô rời khỏi hiện trường.

Tác giả: Trần Lĩnh - Tiến Tầm

Nguồn tin: cand.com.vn