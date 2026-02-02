"Nữ quái" khoét ruột gấu bông để giấu ma túy vừa bị bắt là ai?

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lai Châu, mới đây, Công an xã Sìn Hồ đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông bắt giữ thành công 02 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với thủ đoạn cất giấu hết sức tinh vi.
Cụ thể, vào hồi 10 giờ ngày 30/01/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực Thôn 5 (trục đường Lê Lợi), Tổ công tác gồm Công an xã Sìn Hồ và Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh) phát hiện một nam giới điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn.
Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng Tẩn Dao Châu (SN 1969, trú tại bản Tả Phìn, xã Sìn Hồ) đang cất giấu 08 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) và 02 gói nhỏ Heroine.
Khai thác nhanh tại chỗ, đối tượng Châu khai nhận số ma túy trên vừa mua của một đối tượng nữ để sử dụng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong chiều cùng ngày, Công an xã Sìn Hồ đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp người và chỗ ở đối với Tẩn Mý Chài (SN 1970, trú tại bản Hoàng Hồ, xã Sìn Hồ).
Đối tượng Tẩn Mý Chài tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Lai Châu).
Tại nhà của đối tượng Chài, quá trình khám xét ban đầu gặp khó khăn do đối tượng ngoan cố che giấu. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dạn, các trinh sát đã phát hiện điểm bất thường ở một con gấu bông nhỏ màu hồng nhạt đặt trong nhà. Kiểm tra bên trong, lực lượng Công an phát hiện Chài đã khoét ruột gấu bông để nhét 16 viên ma túy tổng hợp và 01 gói nhỏ Heroine vào hòng qua mắt cơ quan chức năng.
Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ toàn bộ tang vật cùng số tiền 100.000đ (đối tượng khai là tiền bán ma túy cho Châu). Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy.
Tính từ khi ra quân thực hiện cao điểm, Công an xã Sìn Hồ đã liên tiếp triệt phá 05 vụ, bắt giữ 06 đối tượng phạm tội về ma túy. Những chiến công liên tiếp trong những ngày giáp Tết đã thể hiện tinh thần quyết liệt của lực lượng Công an cơ sở trong việc làm sạch địa bàn, mang lại cái Tết bình yên cho nhân dân.
Hiện vụ việc đang được hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma túy
1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;
c) Đối với 02 người trở lên;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi;
g) Qua biên giới;
h) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;
i) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
k) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;
l) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;
m) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
n) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;
o) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;
p) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm h đến điểm o khoản này;
q) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;
b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;
c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;
d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;
đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;
e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;
g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;
h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 30 kilôgam;
b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 100 gam đến dưới 03 kilôgam;
c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 75 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;
d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 600 kilôgam đến dưới 1.200 kilôgam;
đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 150 kilôgam đến dưới 300 kilôgam;
e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 300 gam đến dưới 09 kilôgam;
g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 750 mililít đến dưới 22 lít;
h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.
5. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù chung thân hoặc tử hình:
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 30 kilôgam trở lên;
b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, Ketamine, Fentanyl, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 03 kilôgam trở lên;
c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 150 kilôgam trở lên;
d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 1.200 kilôgam trở lên;
đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 300 kilôgam trở lên;
e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 09 kilôgam trở lên;
g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 22 lít trở lên;
h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.
6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Tác giả: Minh Hà (T/h)
Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn