Bắt 'nữ quái' thuộc diện nguy hiểm, bị truy nã quốc tế sau 6 năm phạm tội

Bùi Thị Thu Hồng, "nữ quái" thuộc diện tội phạm nguy hiểm, bị truy nã quốc tế sa lưới sau 6 năm lẩn trốn - Ảnh: HỒNG NHUNG

Ngày 30-1, Phòng An ninh điều tra Công an TP Huế cho biết vừa bắt giữ Bùi Thị Thu Hồng (41 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) - tội phạm bị truy nã quốc tế thuộc diện "nguy hiểm", bị khởi tố về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo hồ sơ điều tra, tháng 12-2018, Hồng cùng chồng và một người khác tổ chức cho 4 người Việt Nam (trong đó có 3 người trú tại TP Huế và 1 người trú tỉnh Nghệ An) xuất cảnh trái phép sang một số nước, sau đó trốn sang Mỹ để lao động bất hợp pháp.

Cùng thời điểm này, Hồng tiếp tục tổ chức cho 2 người tại TP.HCM và tỉnh Vĩnh Long trốn sang Hàn Quốc để ở lại làm việc trái phép.

Giữa tháng 9-2019, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũ (nay là TP Huế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Thu Hồng cùng 2 đồng phạm về tội "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". Vụ việc xảy ra tại huyện Phú Vang (nay là xã Phú Vinh, TP Huế).

Trong quá trình điều tra, Hồng bỏ trốn khỏi địa phương. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định "nữ quái" trên đã xuất cảnh sang nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Mỹ, liên tục thay đổi nơi cư trú, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Sau 6 năm truy tìm, đến ngày 28-1-2026, từ các nguồn dữ liệu nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra Công an TP Huế xác định Hồng sẽ về Việt Nam thăm thân nhân. Đơn vị đã phối hợp với các đồn biên phòng cửa khẩu và công an các địa phương liên quan tổ chức đón lõng, bắt giữ.

Khoảng 5h sáng cùng ngày, khi phát hiện Hồng nhập cảnh về Việt Nam qua một cửa khẩu phụ mới xây dựng tại tỉnh An Giang (không theo lộ trình quen thuộc qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài), công an đã phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang) bắt giữ Hồng.

Tại cơ quan điều tra, Hồng khai nhận sau khi bỏ trốn đã sang nhiều nước châu Âu và châu Mỹ, sinh sống bằng nghề lao động tự do. Đến năm 2022, Hồng sang Campuchia làm phiên dịch cho các tour lữ hành Campuchia - châu Âu, đồng thời làm thêm công việc phiên dịch cho các công ty lừa đảo.

Tác giả: Nhật Linh

Nguồn tin: tuoitre.vn