Nữ NSƯT là giám đốc công ty, từ chối thi hoa hậu: "Tôi đang phấn đấu lên NSND"

Mới đây, tại một livestream, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã chia sẻ lý do từ chối lời mời tham gia các cuộc thi nhan sắc.

Cát Tường

Cô nói: "Cuộc đời tôi có nhiều nuối tiếc nhưng nuối tiếc lớn nhất là không đi thi hoa hậu, các cuộc thi về nhan sắc. Lí do vì tôi thiếu chiều cao.

Tôi mà cao 1m65 là tôi đi thi rồi. Rất tiếc là tôi cao có 1m59. Nói thật luôn, rất nhiều cuộc thi hoa hậu quý bà, hoa hậu doanh nhân, doanh nhân quý bà… mời tôi hoài nhưng tôi từ chối hết.

Lúc còn trẻ, tôi mong cuộc đời mình được một lần đi thi cuộc thi về nhan sắc. Tôi được cái vía, cái duyên đi thi cuộc thi gì cũng đậu. Tôi đi thi hát toàn được giải nhất ở tỉnh, lên Sài Gòn thi hát toàn quốc tôi được hẳn giải 3. Tôi thi vào trường Sân khấu Điện ảnh cũng đậu thủ khoa, loại giỏi.

Nói chung tôi thi gì cũng đậu. Tới lúc tôi bỏ showbiz đi lấy chồng, về Biên Hòa mở trung tâm dạy nghề cũng đi thi giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc được giải ba.

Tôi đi thi diễn ở các hội diễn toàn đoạt huy chương vàng. Nói chung cuộc đời tôi đi thi gì đậu nấy, chỉ có thi nhan sắc là chưa.

Bây giờ tôi cũng là doanh nhân, mở công ty rồi. Hồi bán thực phẩm tôi mở công ty, mở tiệm cà phê này cũng là chủ hộ kinh doanh. Lúc tôi làm nhạc kịch cũng mở công ty, mở sân khấu kịch riêng cũng là công ty.

Rõ ràng tôi cũng là giám đốc công ty, là doanh nhân hẳn hoi nên được mời tham gia đủ thứ cuộc thi về doanh nhân, quý bà.

Tôi cũng muốn thi lắm chứ nhưng sau một hồi tôi nghĩ lại thì không thi. Thời tuổi trẻ tôi chưa làm gì, chưa có vị trí, danh hiệu gì nên mới lao vào các cuộc thi để tìm kiếm cơ hội, tên tuổi.

Bây giờ tôi hoạt động cũng 30 năm rồi, có lượng khán giả nhất định của riêng mình và khá ổn định. Tôi cũng may mắn có được danh hiệu của nhà nước cấp cho là nghệ sĩ ưu tú".

Cô cũng tiết lộ: "Tôi đang phấn đấu lên được nghệ sĩ nhân dân, cái này tôi nói thật. Thực ra, những danh hiệu đó không cho tôi thêm đồng xu cắc bạc nào hết nhưng ai làm nghệ thuật như tôi cũng khát khao có được danh hiệu.

Vì danh hiệu cho thấy tôi được người khác công nhận, ít nhất là từ anh chị em đồng nghiệp".

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt