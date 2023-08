Nữ nhân viên bảo vệ kiêm nghề trộm cắp

Chiều 14/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng gồm Lê Thị Thanh Mai (SN 2004, ngụ KP Bình Phú, P5, TP.Tân An), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1997, ngụ ấp Bình Thủy, xã Bình Quới, huyện Châu Thành) và Nguyễn Bảo Trân (SN 2000, ngụ ấp 4, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, Long An) để điều tra làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”. Thanh Mai hiện đang làm bảo vệ cho một công ty tư nhân trên địa bàn TP. Tân An.

Khoảng 12 giờ 45 ngày 11/8, Thanh Mai cùng Kim Ngân đến ấp 3 (xã Bình Tâm, TP.Tân An) tìm nhà người bạn để ghé chơi.





Khi chạy ngang qua một căn nhà, cả hai nhìn thấy một xe máy để bên hiên không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lúc đột nhập vào trong, phát hiện xe không khóa cổ nên đối tượng nổ máy chạy thoát lên hướng Quốc lộ 62 để tránh sự truy đuổi.

Sang ngày hôm sau, cả hai gọi điện cho bạn trai là Bảo Trân đề nghị giúp bán xe máy vừa lấy trộm lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Quá trình điều tra truy xét, Công an TP.Tân An lần theo dấu vết của hai nghi phạm và tiến hành bắt khẩn cấp. Vụ việc đang tiếp tục được Công an TP.Tân An làm rõ, xử lý.

