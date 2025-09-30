Nữ nghệ sĩ xiếc đu dây ngã tử vong từ độ cao 5 mét trước sự kinh hoàng của hàng trăm khán giả

Một buổi tối thứ Bảy tại thành phố Bautzen, Đức, tiếng vỗ tay vang dội trong rạp xiếc Paul Busch bỗng chốc lắng xuống khi Marina B, một nghệ sĩ trapeze 27 tuổi đến từ Tây Ban Nha, đột ngột rơi từ độ cao 16 feet (khoảng 5 mét) và qua đời ngay trước mắt 100 khán giả đang theo dõi.

Sự kiện thương tâm này đã khiến người xem, trong đó có nhiều gia đình, không khỏi hoảng sợ và ám ảnh.

Hình ảnh màn biểu diễn quen thuộc của nữ nghệ sĩ

Marina, sinh ra tại Mallorca và có hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực đu dây, đã thể hiện niềm đam mê và sự tận tâm với nghề qua từng màn trình diễn của mình. Cô được mô tả là người nghệ sĩ không ngừng nỗ lực và sáng tạo, luôn tìm kiếm những thách thức mới để chinh phục.

Chính cô đã quyết định không dùng dây an toàn

Tuy nhiên, trong đêm biểu diễn định mệnh ngày 27/9 đó, Marina không sử dụng dây an toàn - một quyết định cá nhân của cô như lời phát ngôn viên cảnh sát Stefan Heiduck đã nhấn mạnh. Không ai khác có mặt trong rạp khi tai nạn xảy ra.

Ralf Huppertz, giám đốc Hiệp hội Xiếc Đức, bày tỏ quan điểm rằng Marina có thể đã gặp phải một vấn đề sức khỏe không lường trước được. Ông nói với tờ Bild của Đức: "Có lẽ cô ấy bị chóng mặt trên dây". Ông cũng không giấu được sự bất ngờ khi một nghệ sĩ lão luyện như Marina lại không thể sống sót sau một cú rơi từ độ cao như vậy.

Sau sự cố, những suất diễn tiếp theo của xiếc Paul Busch đã bị hủy bỏ, để lại nỗi buồn và niềm tiếc thương không chỉ cho đồng nghiệp mà còn cho khán giả yêu mến cô. Một nhân viên xiếc đã không giấu được sự thất vọng: "Chúng tôi không thể tin là điều này lại xảy ra."

Chỉ vài tuần trước sự kiện đau lòng, Marina còn chia sẻ trên Instagram hình ảnh cô đang biểu diễn trên sợi dây mỏng manh với dòng chú thích: "Ở trên đây, tôi làm việc tốt nhất. Tôi tin rằng nghệ thuật có sức mạnh tạo nên những khoảnh khắc không thể quên." Lời nhận định của Marina về nghệ thuật và đam mê của cô giờ đây để lại nhiều suy ngẫm sâu sắc cho những ai theo dõi sự nghiệp và cuộc đời của cô

Cái chết của Marina B không chỉ là mất mát lớn cho cộng đồng xiếc mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về an toàn trong ngành nghệ thuật trình diễn.

