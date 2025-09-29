Ngoại hình của nam nghệ sĩ hào hoa, yêu vợ bậc nhất showbiz, có nhà từ Hà Nội đến Hưng Yên, Phú Thọ

Nam thần đình đám của phim giờ vàng VTV

Mạnh Trường sinh năm 1985 tại Hà Nội. Trước khi bén duyên với phim ảnh, anh từng khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu và giành giải “Siêu mẫu ăn ảnh” năm 2004.

Với chiều cao nổi bật, ngoại hình hào hoa, sáng sân khấu, Mạnh Trường nhanh chóng được các đạo diễn chú ý, mời tham gia nhiều dự án phim truyền hình. Trên màn ảnh nhỏ, anh gắn bó bền bỉ với dòng phim giờ vàng của VTV.

Mạnh Trường là nam thần nổi bật trong phim giờ vàng VTV

Nam diễn viên để lại dấu ấn qua hàng loạt bộ phim đình đám như Bí mật tam giác vàng, Zippo, mù tạt và em, Cả một đời ân oán , Tuổi thanh xuân 2 , Ngược chiều nước mắt , Tình yêu và tham vọng , Đừng bắt em phải quên , Đừng nói khi yêu , Hương vị tình thân, Chúng ta của 8 năm sau, Không thời gian.. .

Đặc biệt, trong Hương vị tình thân , vai “shark Long” do Mạnh Trường thủ vai đã tạo nên “cơn sốt”, giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc với hàng triệu khán giả cả nước.

Điểm mạnh của Mạnh Trường là sự biến hóa trong diễn xuất. Anh có thể đảm nhận vai chính diện soái ca, người đàn ông thành đạt, cũng có thể hóa thân thành những nhân vật nhiều mâu thuẫn, có chiều sâu nội tâm. Bên cạnh diễn xuất, ngoại hình chuẩn mẫu nam cũng giúp anh trở thành lựa chọn ưu tiên cho các vai chính.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Mạnh Trường không chỉ được đánh giá cao về sự bền bỉ, chuyên nghiệp mà còn được yêu mến bởi lối sống sạch, không scandal, luôn cống hiến nghiêm túc cho phim ảnh. Anh trở thành một trong những nam diễn viên truyền hình sáng giá nhất hiện nay.

Không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp trai, Mạnh Trường còn có khả năng biến hoa đa dạng qua từng vai diễn

Hôn nhân hạnh phúc bên bà xã "thanh mai trúc mã"

Nếu như trên màn ảnh, Mạnh Trường là soái ca trong mắt khán giả, thì ngoài đời, anh lại được ngưỡng mộ bởi tình yêu bền chặt dành cho bà xã Lan Phương - người bạn từ thuở học trò.

Cả hai quen nhau từ thời cấp 2, đến cấp 3 mới bắt đầu hẹn hò. Sau nhiều năm gắn bó, họ chính thức kết hôn vào năm 2008. Chuyện tình “thanh mai trúc mã” bền vững, ngọt ngào suốt hơn 20 năm qua của cặp đôi trở thành biểu tượng đẹp trong showbiz Việt.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Mạnh Trường không ngần ngại dành những lời có cánh cho vợ. Anh cho biết, vợ không chỉ xinh đẹp mà còn khéo léo, thông minh, là hậu phương vững chắc để anh an tâm phát triển sự nghiệp. Vợ chồng anh có ba người con: một con gái lớn, một con trai và bé út, tạo nên một tổ ấm đông vui, hạnh phúc.

Mạnh Trường và bà xã gắn bó hơn 20 năm

Điều đặc biệt trong hôn nhân của Mạnh Trường là cách ứng xử tinh tế và sự thấu hiểu lẫn nhau. Cả hai đặt ra nguyên tắc “không giận nhau quá một ngày”. Nhờ vậy, dù công việc bận rộn, áp lực từ ánh hào quang showbiz, gia đình vẫn duy trì được không khí hòa thuận.

Mạnh Trường cũng nổi tiếng là người chồng, người cha tâm lý, luôn tranh thủ thời gian chăm sóc vợ con, san sẻ việc nhà, đưa gia đình đi du lịch và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị.

Khán giả yêu mến Mạnh Trường không chỉ vì vai diễn mà còn vì hình ảnh người đàn ông “yêu vợ nhất nhì showbiz Việt” - một hình mẫu hiếm hoi trong giới giải trí nhiều sóng gió.

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi và 3 con

Sở hữu nhà từ Hà Nội đến Hưng Yên, Phú Thọ

Bên cạnh sự nghiệp vững vàng và hôn nhân hạnh phúc, cuộc sống của Mạnh Trường còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự sung túc, giàu có. Anh cùng vợ là những người có gu thẩm mỹ, chịu khó đầu tư cho không gian sống.

Hiện tại, gia đình nam diễn viên đang sinh sống trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm Hà Nội. Căn hộ được đầu tư nội thất sang trọng, hiện đại, vừa tiện nghi cho sinh hoạt gia đình, vừa phù hợp với việc học hành của các con.

Gia đình Mạnh Trường hiện đang sống trong một căn chung cư cao cấp ở Hà Nội

Không chỉ dừng lại ở Hà Nội, vợ chồng Mạnh Trường còn mạnh tay đầu tư vào bất động sản ở các tỉnh lân cận. Tại Hòa Bình cũ (nay là Phú Thọ), họ sở hữu một căn biệt thự nghỉ dưỡng rộng hàng trăm mét vuông, được ví như resort thu nhỏ.

Biệt thự có bể bơi, sân vườn, tầm nhìn ra núi rừng, được thiết kế theo phong cách hiện đại, kết hợp không gian xanh. Đây là nơi gia đình thường lui tới vào dịp cuối tuần để nghỉ ngơi, tận hưởng thiên nhiên.

Vợ chồng nam diễn viên còn sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng đẹp như resort ở Phú Thọ

Ngoài ra, đầu năm 2024, Mạnh Trường và vợ còn tậu thêm biệt thự liền kề tại một khu đô thị hiện đại ở Hưng Yên. Dù không công bố chi tiết về diện tích hay giá trị, nhưng theo giới thiệu, đây là căn nhà được đầu tư kỹ lưỡng, sẽ là nơi gia đình Mạnh Trường nghỉ ngơi hoặc chuyển đến sinh sống trong tương lai.

Như vậy, chỉ tính sơ bộ, gia đình Mạnh Trường đã sở hữu ít nhất 3 cơ ngơi lớn: 1 căn hộ cao cấp ở Hà Nội, 1 biệt thự nghỉ dưỡng tại Phú Thọ và 1 biệt thự liền kề tại Hưng Yên. Điều này phản ánh sự thành công không chỉ trong nghệ thuật mà còn ở khả năng đầu tư, quản lý tài chính khéo léo của hai vợ chồng anh.

Cặp đôi nhận bàn giao căn biệt thự liền kề ở Hưng Yên vào năm 2024

Ngoài bất động sản, Mạnh Trường còn được cho là sở hữu nhiều tài sản giá trị khác, từ xe hơi đến các vật dụng đắt đỏ phục vụ cuộc sống tiện nghi. Tuy nhiên, thay vì khoe mẽ, anh và vợ vẫn giữ lối sống kín đáo, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ một vài hình ảnh trên mạng xã hội, khiến khán giả vừa tò mò vừa ngưỡng mộ.

Tác giả: Lâm Anh

Nguồn tin: Thanh niên Việt