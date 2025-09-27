Táo Quân tiếp tục phát sóng, nghệ sĩ Vân Dung hé lộ chi tiết đặc biệt

Món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi đêm Giao thừa

Táo Quân là một chương trình đặc biệt. Dù chỉ phát sóng một lần mỗi năm vào đêm 30 Tết, nhưng công tác chuẩn bị cho chương trình luôn được tiến hành trước đó nhiều tháng.

Các nghệ sĩ gạo cội như Quốc Khánh (Ngọc Hoàng), Công Lý, Xuân Bắc, Vân Dung, Quang Thắng, Tự Long, Chí Trung… đã trở thành những biểu tượng mỗi khi nhắc về Táo Quân.

Với lối diễn xuất duyên dáng, sự tung hứng ăn ý và cái nhìn sắc sảo về các vấn đề xã hội, họ đã tạo nên một chương trình đậm chất châm biếm mà vẫn gần gũi, nhẹ nhàng và đầy tính nhân văn.

Dàn nghệ sĩ quen thuộc của chương trình Táo Quân.

Nhiều năm gần đây, đã có lúc người hâm mộ lo lắng khi chương trình bị gián đoạn hoặc có tin đồn dừng sản xuất. Tuy nhiên, bằng tình yêu nghề và sự kỳ vọng của khán giả, Táo Quân vẫn trở lại như một lời hẹn ước với khán giả vào mỗi đêm Giao thừa.

Điều khiến Táo Quân đặc biệt không chỉ nằm ở sự hài hước hay dàn nghệ sĩ đình đám, mà còn bởi chương trình luôn phản ánh chân thực những vấn đề nổi bật của xã hội suốt một năm qua: từ giao thông, giáo dục, y tế, môi trường, đến mạng xã hội, văn hóa ứng xử…

Dưới lớp vỏ hài hước, châm biếm là những thông điệp sâu sắc, những nỗi niềm và trăn trở được chuyển tải một cách tinh tế, gần gũi với người xem.

Nhiều khán giả từng chia sẻ rằng, họ không chỉ cười, mà đã khóc khi xem Táo Quân vì thấy bản thân mình trong đó, thấy cả những nỗi niềm của một năm dài đã qua.

Táo Quân tiếp tục lên sóng

Trải qua nhiều tập phát sóng, Táo Quân không chỉ đơn thuần là một tiết mục hài kịch, mà đã trở thành một “món ăn tinh thần” không thể thiếu vào thời khắc Giao thừa thiêng liêng.

Mới đây, người hâm mộ không khỏi phấn khích khi nghệ sĩ Vân Dung cho biết chương trình Táo Quân năm nay vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện.

Nghệ sĩ Vân Dung tiết lộ chương trình Táo Quân năm nay sẽ tiếp tục lên sóng.

Trên trang fanpage với hơn 1,3 triệu người theo dõi, cô đăng tải hình ảnh chụp chung cùng các gương mặt quen thuộc như nghệ sĩ Quang Thắng, Công Lý, Quốc Khánh… cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý mà cũng rất thân thương.

Điều đặc biệt, hình ảnh nghệ sĩ Công Lý xuất hiện trong bức ảnh càng khiến nhiều người mến mộ thêm phần phấn khích và mong chờ.

“Táo xanh hay táo chín không quan trọng. Quan trọng là cuối năm nay vẫn có Táo Quân. Để xem, để khóc, để cười. Để cùng sum họp với người mình thương", Vân Dung viết.

Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đong đầy cảm xúc nhanh chóng khiến khiến mạng xã hội “dậy sóng” với hàng ngàn bình luận bày tỏ sự mong chờ và yêu mến.

Không chỉ bởi Táo Quân vẫn sẽ lên sóng, mà còn bởi chương trình vẫn là cầu nối gắn kết hàng triệu gia đình Việt, nơi người ta có thể vừa thưởng thức tiếng cười sảng khoái, vừa suy ngẫm về những vấn đề xã hội đã và đang diễn ra quanh mình.

Dẫu biết rằng kịch bản có thể thay đổi, dàn diễn viên có thể có sự luân phiên, nhưng cái hồn của Táo Quân, sự dí dỏm, sâu cay và đầy tính nhân văn vẫn luôn được gìn giữ.

Tác giả: Hậu Thái

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn