Nữ MC quê Nghệ An có gu mặc tôn đường cong, hot nhất là loạt ảnh diện monokini cut-out

Mới đây, loạt ảnh nữ MC Lê Hà Phương đăng tải trên MXH nhanh chóng thu hút nhiều lượt yêu thích của cư dân mạng. Cô lựa chọn thiết kế áo tắm 1 mảnh, lệch vai, khoe khéo xương quai xanh và vòng 2 thon thả nhờ chi tiết cut-out lớn ở eo đồng thời, tông màu đen làm chủ đạo phối, nhấn nhá bởi đường ren lấp ló giúp làm nổi bật làn da trắng nõn nà của Lê Hà Phương.

MC quê Nghệ An thường thích diện monokini mỗi lần đi biển.

Lê Hà Phương sinh năm 1988, quê Nghệ An, nổi tiếng trên nhờ hình ảnh làm giám thị tại điểm thi trường THPT Thanh Chương 3 - Nghệ An được lan truyền trên MXH. Cô từng là giảng viên ngành Báo chí - Truyền thông tại Đại học Vinh (Nghệ An), kiêm Biên tập viên Truyền hình Đài PTTH Nghệ An. Hiện tại, cô đang công tác ở đài TH VTV và là master coach xây dựng hình ảnh và phong cách cá nhân cho phái nữ.

Ở ngoài đời, Lê Hà Phương gây ấn tượng bởi sắc vóc chuẩn hoa hậu cùng chiều cao 1m68 và số đo 3 vòng lý tưởng 87-60-90 (cm). Nhờ lợi thế ngoại hình đẹp, Hà Phương từng lọt Top 10 cuộc thi Người mẫu quý bà Việt Nam 2018 và xuất sắc giành giải Người đẹp ăn ảnh nhất. Hiện tại, dù đang ở độ tuổi U40 và trải qua sinh nở nhưng cô vẫn giữ được sắc vóc thon gọn cùng phong cách thời trang quyến rũ, thanh lịch và phong thái tự tin, cuốn hút.

Lê Hà Phương lăng xê tích cực các thiết kế khoe vai mảnh, vòng 1 đầy đặn.

Khi đi dẫn chương trình, Hà Phương chuộng các thiết kế có độ gợi cảm vừa đủ, chẳng hạn như phần cúp ngực tôn vòng 1 hoặc đường xẻ tà cao, khoe khéo đôi chân dài miên man. Cô yêu thích trang phục có tông màu trung tính và thường xuyên áp dụng nguyên tắc outfit không quá 3 màu để tránh gây rối mắt. Để tổng thể thêm phần sành điệu và bắt mắt hơn, Hà Phương chú trọng đến cách phụ kiện như mắt kính, túi xách,... Không gói gọn trong một style nào cụ thể nhưng nữ MC luôn ghi điểm mỗi lần xuất hiện nhờ sự tinh tế trong việc lựa chọn trang phục, vừa tôn dáng vừa phù hợp bối cảnh xuất hiện.

Các outfit dạo phố của Hà Phương rất thời thượng, nữ tính.

Tác giả: Mộc Miên

Nguồn tin: nguoiduatin.vn