Nữ MC nóng bỏng hot nhất World Cup, diện váy cắt xẻ táo bạo gây tranh cãi

Nữ MC thể thao nóng bỏng người Ý, Eleonora Incardona tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý tại World Cup khi liên tục diện những bộ cánh bó sát đầy quyến rũ trong chuyến tác nghiệp.

Sau khi khuấy động bầu không khí tại các sân vận động đầy nắng ở California và Orlando, nữ phóng viên 34 tuổi của đài DAZN đã di chuyển đến bờ Đông nước Mỹ và Canada để tiếp tục đưa tin về các trận đấu đỉnh cao của giải đấu. Tại mỗi điểm dừng chân, mỹ nhân gốc Sicily này luôn biết cách chiếm trọn "spotlight" của truyền thông và người hâm mộ.

Nữ MC cực hot ở World Cup (Ảnh: IG)

Sở hữu trang Instagram cá nhân với hơn 1,2 triệu người theo dõi, Eleonora không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc khoe trọn vóc dáng bốc lửa ngay trên đường pitch. Khi xuất hiện tại New York để đưa tin về các trận đấu kịch tính tại sân vận động MetLife, cô nàng đã khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi diện một chiếc váy đen ôm sát với những đường cắt xẻ táo bạo.

Ngay sau đó, khi đặt chân đến Toronto, Canada, nữ MC tiếp tục trung thành với phong cách gợi cảm khi lựa chọn những bộ jumpsuit bó sát tôn dáng, bất chấp lịch trình di chuyển và tác nghiệp dày đặc. Trước đó, Eleonora cũng từng gây bão mạng xã hội với chiếc áo khoét sâu khoe vòng một đầy đặn khi dẫn sóng trực tiếp.

Nhan sắc quyến rũ của nữ MC (Ảnh: IG)

Ảnh: IG

Sự xuất hiện đầy nóng bỏng của Eleonora đã nhanh chóng nhận về "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Dưới các bài đăng của cô, hàng ngàn người hâm mộ đã để lại những bình luận cuồng nhiệt: "Cô ấy là nữ phóng viên quyến rũ nhất thế giới!", "Ngoại hình của Eleonora còn hấp dẫn hơn cả diễn biến trên sân cỏ", hay "Thật hoàn hảo, cô ấy luôn biết cách làm bừng sáng mọi khung hình".

Phong cách mỗi khi ra sân của Eleonora (Ảnh: IG)

Tuy nhiên, phong cách thời trang táo bạo của cựu người mẫu sinh năm 1991 này cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ các đồng nghiệp trong giới. Một số nữ phóng viên thể thao châu Âu từng lên tiếng ngầm chỉ trích gu ăn mặc của Eleonora là "quá đà" và thiếu đi sự tinh tế, sang trọng cần có của một người làm báo hình.

Bất chấp những lời xầm xì về trang phục, Eleonora Incardona vẫn chứng minh năng lực dẫn dắt chuyên nghiệp và sự tự tin tuyệt đối trước ống kính. Với sức hút khó cưỡng, cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục là gương mặt khuấy đảo truyền thông cho đến tận trận chung kết của giải đấu.

Tác giả: Tiên Tiên (Theo The Sun)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn