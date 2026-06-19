Nam Phi thoát thua, níu hy vọng tại World Cup 2026

Teboho Mokoena trở thành người hùng của Nam Phi với bàn gỡ hòa trên chấm phạt đền ở hiệp hai

Sau thất bại ở trận ra quân, cả Nam Phi lẫn CH Czech đều bước vào cuộc đối đầu với mục tiêu giành điểm để duy trì cơ hội đi tiếp. Đại diện châu Âu nhập cuộc tốt hơn và sớm tạo ra khác biệt.



Ngay phút thứ 6, Adam Hložek cứu bóng sát đường biên ngang trước khi trả ngược vào trong. Alexandr Sojka xử lý khéo léo để Michal Sadílek băng lên dứt điểm tung lưới Nam Phi, mở tỷ số trận đấu.



Không có hai cầu thủ quan trọng vì án treo giò, Nam Phi gặp nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian hiệp một. Đội bóng châu Phi cầm bóng nhiều hơn nhưng thiếu ý tưởng trong các tình huống tấn công, trong khi CH Czech duy trì sức ép bằng lối chơi giàu năng lượng và những pha pressing liên tục.



Đầu hiệp hai, CH Czech suýt nhân đôi cách biệt khi Vladimír Darida dứt điểm bị chặn lại, trước khi Patrik Schick đánh đầu đúng vị trí thủ môn Ronwen Williams.



Bước ngoặt đến ở gần cuối hiệp 2. Sau tình huống Pavel Šulc để bóng chạm tay trong vùng cấm, trọng tài cho Nam Phi hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Teboho Mokoena thực hiện cú sút quyết đoán vào góc thấp bên trái, đánh bại Matěj Kovář để gỡ hòa 1-1.

CH Czech rơi điểm đáng tiếc trước Nam Phi.

Những phút còn lại chứng kiến nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của cả hai đội. Lukáš Provod có cơ hội đáng chú ý nhất cho CH Czech nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.



Trận hòa khiến cả Nam Phi lẫn CH Czech vẫn chưa có chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026. Tuy nhiên, một điểm cũng giúp hai đội giữ nguyên hy vọng giành vé vào vòng knock-out trước lượt trận cuối cùng của bảng A.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn