Sở Văn hóa TP.HCM vào cuộc vụ Lệ Quyên 'văng tục'

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin liên quan đến vụ việc ca sĩ Lệ Quyên phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Phía Sở Văn hóa sẽ phối hợp với các phòng ban, cơ quan liên quan để xử lý vụ việc.

"Phòng chuyên trách nghệ thuật sẽ tham mưu cho Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ở góc độ văn hóa ứng xử của nghệ sĩ. Chúng tôi sẽ có văn bản gửi đến báo chí trong thời gian sớm nhất", đại diện đơn vị này cho biết.

Lệ Quyên gây tranh cãi sau khi đáp trả anti-fan trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Lệ Quyên đăng tải một clip quay cùng bạn trai Lâm Bảo Châu trên mạng xã hội. Dưới bài đăng xuất hiện một số bình luận tiêu cực hoặc mỉa mai nữ ca sĩ.

Lệ Quyên thẳng thắn đáp trả những bình luận trái chiều với lời lẽ được cho là khá nặng nề, gay gắt. Động thái của Lệ Quyên thổi bùng lên tranh cãi. Một số luồng ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đã hiểu sai ý của khán giả và vội vã đáp lại với thái độ tiêu cực. Những ý kiến khác bày tỏ cách Lệ Quyên phát ngôn trên không gian mạng không phù hợp với hình ảnh nghệ sĩ, người của công chúng. Đây cũng không phải lần đầu nữ ca sĩ vướng ồn ào khi đáp trả anti-fan.

Sau đó, thông qua trang cá nhân có dấu tick xanh, Lệ Quyên lên tiếng về tranh cãi xoay quanh việc phát ngôn. Theo Lệ Quyên, những năm qua, cô liên tục bị công kích, gièm pha, chế giễu dù không làm gì sai.

"Tôi luôn vô cớ bị xúc phạm bằng nhiều cách, nhiều kênh mạng xã hội. Họ đơm đặt vô số tin vịt, ảnh hưởng danh dự tôi và gia đình", Lệ Quyên chia sẻ.

Lệ Quyên cho rằng cô không mất kiểm soát và văng tục. "Nhiều lúc, tôi thấy tê cứng xương sống, lạnh buốt đầu, choáng váng vì những lời nói cay nghiệt vô cớ. Tôi phải chịu đựng chỉ vì tôi là nghệ sĩ. Và nếu quá sức, thi thoảng có tự vệ vài câu nhưng cũng trong tầm kiểm soát. Tôi biết, sau đó lại là chuỗi ngày im lặng bỏ qua, làm được gì đâu", nữ ca sĩ viết.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chuyên gia truyền thông Khôi Phan nhận định khi bị đặt điều, chửi bới, một người bình thường có thể phản ứng, im lặng hoặc kiện. Với nghệ sĩ, mối quan hệ giữa họ với công chúng còn liên quan đến yếu tố nghệ thuật, những giá trị tốt đẹp, tích cực. Vì thế, việc họ đáp trả bằng những ngôn từ "chợ búa" là điều không nên.

"Có lẽ chưa nghệ sĩ Việt nào lại đối đáp với anti-fan như thế. Trong một môi trường chuyên nghiệp, nghệ sĩ thường có người quản lý hoặc phụ trách truyền thông. Họ tránh tối đa việc giao lưu trực tiếp với công chúng như thế", anh nói.

