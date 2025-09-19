Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư

Chị Thu là người truyền nhiều cảm hứng trên mạng xã hội trong hành trình chống chọi với ung thư.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, người thân nữ chiến sĩ Hà Thu cho biết chị qua đời tại nhà ở Sơn La vào hôm nay 18/9. Chị ra đi thanh thản trong vòng tay của gia đình, sau 6 năm kiên cường chống chọi với ung thư.

Bài đăng cuối cùng trên Facebook cá nhân của chị Thu là vào ngày 10/9, bày tỏ tình yêu thương với cậu con trai vừa lên lớp 2. Chị áy náy vì phải xuống Hà Nội truyền hóa chất theo lịch, không thể ở bên con vào dịp khai giảng vào năm học mới. Sáng 6/9, chị về mới tới nhà song lên cơn co giật, động kinh phải đi cấp cứu.

"Em vào thăm mẹ cũng chẳng hỏi gì đến đồ chơi, mẹ thương em, mẹ nhớ em lắm, mẹ hứa mua cho em mà mẹ còn chưa thực hiện, mẹ hư quá em nhỉ? Em đợi mẹ nhé, mẹ sẽ cố gắng để về sớm với em, mẹ yêu em nhất trên đời", chị viết, cho biết thêm lúc này, chị ăn ngủ kém, đau và mệt nhiều nên cân nặng chỉ còn khoảng 38 kg.

Hình ảnh cuối cùng chị Thu cập nhật trên trang cá nhân, trước khi chị truyền hóa chất lần thứ 92.

Dưới phần bình luận bài đăng này, hàng nghìn người theo dõi đã vào tương tác, để lại lời chia buồn cùng gia đình chị Hà Thu sau khi hay tin chị qua đời.

Năm 2024, chị Hà Thu khiến nhiều người khâm phục khi chia sẻ hành trình 6 năm chống chọi với ung thư.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị cho biết phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn cuối, di căn phổi và não ở tuổi 27, khi đang công tác tại Công an huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La). Lúc đó, con trai chị cũng mới được 10 tháng tuổi.

Trong hơn 5 năm, chị nhớ như in mình đã truyền 82 đợt hóa chất, 2 lần gammar knife khối u não, 20 mũi xạ trị khối u vú cùng rất nhiều hóa chất khô, thuốc kháng sinh đi vào cơ thể.

Do bệnh tình trở nặng, sau Tết năm 2023, chị Thu xin nghỉ việc tại cơ quan. Từ giữa năm 2024, chị không thể rời khỏi giường, chỉ nằm một chỗ thở oxy. Mọi sinh hoạt phụ thuộc người thân. Ngoài di căn phổi và não, chị Thu còn bị thêm di căn xương, u vú loét, hoại tử, phổi ngày càng kém, chân bị liệt, gần như không nói chuyện được vì ho.

Dù vật lộn với bệnh tật, chị Thu vẫn truyền cảm hứng sống lạc quan cho nhiều người trên mạng xã hội khi thường chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên người thân. Chị cũng gây xúc động với các bài viết về bố mẹ, chồng con, những người luôn đồng hành với chị trong quá trình điều trị bệnh.

Tác giả: Mai An

Ảnh: Thu Bùi/Facebook

Nguồn tin: znews.vn